Patricia Gouw Sempat Alami Kehamilan Kosong sebelum Kembali Hamil

JAKARTA - Patricia Gouw mengumumkan kabar kehamilannya lewat Instagram, pada 4 April silam. Lewat video unggahannya, sang model memperlihatkan jalan panjang yang harus dilewatinya sebelum akhirnya dinyatakan hamil.

Kehamilan pertama Patricia terjadi pada 2023. “Tapi Tuhan berkehendak lain. Hasil kehamilan pertama dinyatakan blighted ovum alias kehamilan kosong,” katanya dalam caption videonya seperti dikutip Okezone, pada Sabtu (6/4/2024).

Adegan dalam video tersebut kemudian memperlihatkan bagaimana Patricia Gouw menangis karena ternyata tak ada janin yang bertumbuh dalam rahimnya. Setelah kegagalan tersebut, sang model akhirnya dinyatakan hamil kembali.

Perjalanan kehamilannya pun tidak mudah. Patricia yang dikenal begitu energik mengalami morning sickness yang cukup parah, kehilangan suara, hingga harus beraktivitas di atas kursi roda.

Namun dalam proses tersebut, sang suami, Daniel Bertoli selalu setia menemaninya. “Ini perjalanan yang sangat tidak mudah dan masih panjang. Tolong doakan agar kehamilan ini bisa sehat ya Onty Uncle onlineku,” katanya.

Dalam lanjutan unggahannya, Patricia Gouw juga menyemangati pasangan suami istri yang masih terus berusaha untuk memiliki momongan. Dia mengakui proses yang harus dilewati untuk mendapatkan anak tidaklah mudah.

“Jangan patah semangat ya. Ikuti prosesnya, ngerti banget frustrasinya dan semua orang memberikan pendapat dan semacamnya. Tapi, tetap imani dan percaya akan waktuNya Tuhan,” ujarnya.

Unggahan yang telah disukai lebih dari 164.000 kali itu kemudian ramai dikomentari warganet, termasuk beberapa rekan artis. “Waw, selamat sayangku. Sehat-sehat ibu dan babynya dan dilancarkan sampai persalinan nanti,” ujar Inul Daratista.