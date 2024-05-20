Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Jessica Iskandar Pilih Hamil Anak Ketiga Melalui Proses Bayi Tabung

Selvianus , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |20:45 WIB
Alasan Jessica Iskandar Pilih Hamil Anak Ketiga Melalui Proses Bayi Tabung
Alasan Jessica Iskandar hamil anak ketiga melalui proses bayi tabung (Foto: Instagram @inijedar)
A
A
A

JAKARTA - Jessica Iskandar baru saja mengumumkan kehamilannya yang ketiga. Meski merasakan kebahagiaan lantaran akan hadir satu anggota baru di kediamannya, wanita yang akrab disapa Jedar ini sempat merasa khawatir, mengingat dirinya saat ini sudah berusia 35 tahun.

Bukan tanpa sebab, pasalnya, kehamilan di usia 35 tahun, jelas memiliki resiko yang besar.

Untuk meminimalisir terjadi cacat pada bayi, istri Vincent Verhaag ini sengaja memilih untuk menjalani program kehamilan. Sebab, ia merasa bahwa embrio yang menempel pada rahimnya, jelas harus berada dalam kondisi terbaik.

"Selain mendapatkan embrio terbaik, kita juga ngejar untuk bisa punya anak yang lahir di tahun naga," kata Jedar dalam sambungan zoom dikutip pada Senin (20/5/2024).

Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag

Alasan Jessica Iskandar hamil anak ketiga melalui proses bayi tabung (Foto: Instagram @inijedar)


"Resiko kehamilan di usia 35 keatas itu tinggi, jadi untuk meminimalisir resiko baby yang lahir cacat dan pastinya kita nggak ada yang mau bantu ada teknologi canggih kita gunakan dan kita mau ada anak kelahiran di tahun naga," tambahnya.

Sementara itu, Benny Arifin selaku dokter kandungan yang menangani kehamilan Jedar menjelaskan bahwa program bayi tabung merupakan pilihan tepat bagi Jedar dan Vincent. Sebab, ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan sebelum melakukan transfer embrio, salah satunya soal kesehatan calon bayi setelah lahir nanti.

"Proses IVF nggak sampe 5 bulan, Januari Vincent datang, ngecek, tapi belum mulai. Kami mulai tepat setelah Chinese New year, Februari. Terus kita mulai embrio transfer itu Maret, after kita lanjutkan PGTA. Tujuan Vincent dan Jedar itu meminimalisir kecacatan pada embrio," papar Benny Arifin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143999/jessica_iskandar-Cmax_large.jpg
Hot Mom, Jessica Iskandar: Cantik untuk Suamiku si Ganteng-Ganteng Kompeni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141321/jessica_iskandar-SgHd_large.jpg
Di Balik Lucunya Anak Jessica Iskandar, Ada Sosok yang Amburadul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/33/3137325/vincent_verhaag-iLT2_large.jpg
Vincent Verhaag Beri Syarat Jika El Barack Ingin Bertemu Ayah Kandungnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3127190/jesssica_iskandar-bI1E_large.jpg
Jessica Iskandar Tak Ingin Repotkan Vincent Verhaag dalam Mengurus Anak, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/33/3116423/jessica_iskandar-gfIa_large.jpg
Ayah Kandung El Barack Hubungi Vincent Verhaag, Bakal Bertemu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114888/jessica_iskandar-jx8Y_large.jpg
El Barack Mulai Pasang Tarif Syuting, Cuan Sejak Dini
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement