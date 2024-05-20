Alasan Jessica Iskandar Pilih Hamil Anak Ketiga Melalui Proses Bayi Tabung

JAKARTA - Jessica Iskandar baru saja mengumumkan kehamilannya yang ketiga. Meski merasakan kebahagiaan lantaran akan hadir satu anggota baru di kediamannya, wanita yang akrab disapa Jedar ini sempat merasa khawatir, mengingat dirinya saat ini sudah berusia 35 tahun.

Bukan tanpa sebab, pasalnya, kehamilan di usia 35 tahun, jelas memiliki resiko yang besar.

Untuk meminimalisir terjadi cacat pada bayi, istri Vincent Verhaag ini sengaja memilih untuk menjalani program kehamilan. Sebab, ia merasa bahwa embrio yang menempel pada rahimnya, jelas harus berada dalam kondisi terbaik.

"Selain mendapatkan embrio terbaik, kita juga ngejar untuk bisa punya anak yang lahir di tahun naga," kata Jedar dalam sambungan zoom dikutip pada Senin (20/5/2024).

Alasan Jessica Iskandar hamil anak ketiga melalui proses bayi tabung (Foto: Instagram @inijedar)





"Resiko kehamilan di usia 35 keatas itu tinggi, jadi untuk meminimalisir resiko baby yang lahir cacat dan pastinya kita nggak ada yang mau bantu ada teknologi canggih kita gunakan dan kita mau ada anak kelahiran di tahun naga," tambahnya.

Sementara itu, Benny Arifin selaku dokter kandungan yang menangani kehamilan Jedar menjelaskan bahwa program bayi tabung merupakan pilihan tepat bagi Jedar dan Vincent. Sebab, ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan sebelum melakukan transfer embrio, salah satunya soal kesehatan calon bayi setelah lahir nanti.

"Proses IVF nggak sampe 5 bulan, Januari Vincent datang, ngecek, tapi belum mulai. Kami mulai tepat setelah Chinese New year, Februari. Terus kita mulai embrio transfer itu Maret, after kita lanjutkan PGTA. Tujuan Vincent dan Jedar itu meminimalisir kecacatan pada embrio," papar Benny Arifin.