HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayah Ojak Ribut dengan Jamaah Haji Asal Malaysia, Netizen Beri Dukungan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |21:45 WIB
Ayah Ojak Ribut dengan Jamaah Haji Asal Malaysia, Netizen Beri Dukungan
Ayah Ojak ribut dengan jamaah Haji Malaysia, netizen beri dukungan (Foto: Instagram/mom_ayting92_)
A
A
A

JAKARTA - Abdul Rozak, ayah dari pedangdut Ayu Ting Ting, baru-baru ini membuat heboh. Pasalnya pria yang akrab disapa Ayah Ojak itu kedapatan tengah ribut dengan jamaah Haji asal Malaysia di Tanah Suci.

Bukan tanpa alasan, pasalnya Ayah Ojak merasa tak terima negaranya disebut miskin oleh orang dari Negeri Jiran tersebut.

Tak hanya mengomel, bahkan ayah Rozak sempat menghampiri orang Malaysia tersebut hingga ditahan oleh seorang laki-laki yang berusaha menenangkannya.

"Jangan menghina negara saya ya, kita ini Indonesia," ujar ayah Rozak sambil menunjuk orang Malaysia tersebut.

Ayah dua anak itu juga menyebut bahwa banyak orang Indonesia yang sukses.

"Banyak orang sukses di Indonesia, nggak Malaysia aja," katanya.

Ayah Ojak

Ayah Ojak ribut dengan jamaah Haji Malaysia, netizen beri dukungan (Foto: Instagram/lambe_turah)

Masih dengan kondisinya yang emosi, Ayah Rozan meminta kepada orang-orang untuk tidak sembarangan menghina negara lain.

"Jangan menghina suatu negara," tegasnya.

Melihat sang suami yang sedang marah-marah, Umi Kalsum pun ikut kesal dengan orang Malaysia itu dan ikut marah-marah.

"Astagfirullahaladzim," ujar ibu Ayu Ting Ting.

Namun dalam video tersebut tidak diperlihatkan secara jelas apa yang dikatakan oleh orang Malaysia itu hingga ayah Rozak tak kuasa menahan amarah.

