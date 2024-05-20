Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hamil Anak Ketiga, Jessica Iskandar Pengin Lahiran di Tahun Naga

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |18:35 WIB
Hamil Anak Ketiga, Jessica Iskandar Pengin Lahiran di Tahun Naga
Jessica Iskandar pengin lahiran di Tahun Naga (Foto: Instagram @inijedar)
A
A
A

SURABAYA - Keinginan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag untuk menambah momongan, di fasilitasi oleh Morula IVF Surabaya (MIS) National Hospital. Di usia mereka yang sudah tidak lagi muda, Morula IVF Surabaya berusaha memberikan bantuan pada pasangan ini untuk menghadirkan calon buah hati ketiga mereka yang sehat secara genetik.

“Saya dan Vincent sudah lama mendambakan memiliki anak lagi (ketiga), dan Morula IVF Surabaya adalah tempat terbaik untuk mewujudkan mimpi dalam memperoleh buah hati yang sehat secara genetik. Doakan agar kehamilan saya saat ini selalu sehat dan juga masih sempat melahirkan di Tahun Naga," ujar Jessica Iskandar dalam preskon di National Hospital, Senin (20/5/2024).

Selain ingin memiliki anak ketiga, wanita 36 tahun ini juga punya alasan tertentu mengapa ikut program di Morula IVF.

"Kami ingin punya anak yang lahir di tahun naga.," bebernya.

Dari proses yang dilakukan sejak Januari, diperkirakan bintang Dealova ini akan melahirkan anak ketiganya pada Desember 2024.

Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag

Jessica Iskandar pengin lahiran di Tahun Naga (Foto: Instagram @inijedar)


dr. Benediktus Arifin, MPH, SpOG(K), FICS, mengungkapkan rasa bersyukurnya sebagai dokter Morula IVF Surabaya yang turut mendampingi sejak awal perjalanan perjuangan pasangan ini.

“Bersyukur rasanya bisa menjadi bagian dari sebuah perjuangan pasangan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag dalam menjalani program IVF di Morula IVF Surabaya. Tentunya kami membantu mewujudkan keinginan Jessica dan Vincent untuk menghadirkan buah hati yang ketiga ini dengan kondisi genetik yang sehat melalui salah satu teknologi andalan Morula IVF Surabaya yakni Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy (PGT-A). Bonus yang juga ingin kita kejar adalah dapat lahir di Tahun Naga, sesuai harapan Jessica dan Vincent. Semoga perjalanan mewujudkan impian ini terus dapat berjalan dengan lancar. Jangan lupa untuk selalu berdoa, berusaha, dan bersyukur”, ujar dr. Benny.

“Jessica yang sudah berusia 36 tahun, memiliki risiko yg lebih tinggi utk kelainan kromosom pada embrio, bila hamil. Dengan metode PGT-A, hal ini dapat diseleksi dulu dengan akurasi sampai 98-99. PGT-A direkomendasikan untuk pasien yang berusia diatas 35 tahun keatas,” tambah dr. Benny. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143999/jessica_iskandar-Cmax_large.jpg
Hot Mom, Jessica Iskandar: Cantik untuk Suamiku si Ganteng-Ganteng Kompeni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141321/jessica_iskandar-SgHd_large.jpg
Di Balik Lucunya Anak Jessica Iskandar, Ada Sosok yang Amburadul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/33/3137325/vincent_verhaag-iLT2_large.jpg
Vincent Verhaag Beri Syarat Jika El Barack Ingin Bertemu Ayah Kandungnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3127190/jesssica_iskandar-bI1E_large.jpg
Jessica Iskandar Tak Ingin Repotkan Vincent Verhaag dalam Mengurus Anak, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/33/3116423/jessica_iskandar-gfIa_large.jpg
Ayah Kandung El Barack Hubungi Vincent Verhaag, Bakal Bertemu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114888/jessica_iskandar-jx8Y_large.jpg
El Barack Mulai Pasang Tarif Syuting, Cuan Sejak Dini
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement