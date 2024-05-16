Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Suntik di Perut, Jessica Iskandar Diduga Idap Diabetes hingga Jalani Program Hamil

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |14:44 WIB
Suntik di Perut, Jessica Iskandar Diduga Idap Diabetes hingga Jalani Program Hamil
Jessica Iskandar suntik di perut (Foto: IG Jedar)
A
A
A

JAKARTA - Jessica Iskandar diketahui tengah menjalani sebuah perawatan medis di rumah sakit. Banyak yang menduga perawatan itu dilakukan karena sang aktris mengidap diabetes hingga tengah program hamil anak kedua.

Momen ini dibagikan wanita yang akrab disapa Jedar tersebut melalui laman Instagramnya, @inijedar.

Suntik di Perut, Jessica Iskandar Jalani Program Hamil?

Dalam video singkat itu, Jedar tampak rutin melakukan perawatan tersebut selama beberapa kali. Mulai dari ambil darah, hingga adanya suntikan dibagian perut.

Pada keterangan unggahannya, Jedar mengaku hanya bisa berusaha soal sebuah hasil yang harapkan. Selebihnya, Jedar menyebut, Tuhan yang akan menentukan.

"Kita manusia biasa hanya mampu berusaha, tetap Tuhan yang menentukan jalannya," tulis Jedar dalam postingannya, dikutip Kamis (16/5/2024).

Postingan istri Vincent Verhaag itu pun menuai komentar netizen. Banyak warganet yang menduga kalau suntikan ke perut Jedar adalah insulin atau pengurang kadar gula darah dari penyakit diabetes.

