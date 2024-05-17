Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Sabet Penghargaan Best Couple Terobsesi

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |05:05 WIB
Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Sabet Penghargaan <i>Best Couple Terobsesi</i>
Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid sabet penghargaan 'Best Couple Terobsesi' (Foto: Instagram/thoriqhalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid berhasil memenangkan nominasi di Obsesi Awards 2024. Keduanya diketahui terpilih sebagai pemenang di kategori nominasi Selebriti Best Couple Terobsesi.

Namun sayangnya keduanya berhalangan hadir untuk menerima piala Obsesi Awards 2024. Meski begitu, keduanya sempat menitipkan sebuah video sebagai rasa terima kasihnya sebagai pemenang nominasi tersebut.

“Assalamualaikum untuk Bestie Obsesi dan seluruh penonton GTV. Terima kasih untuk memilih kita untuk temen-temen di luar sana, Althor, seluruh penonton udah nge-vote kita, terima kasih,” ujar Thariq Halilintar melalui sebuah video yang ditayangkan di Obsesi Awards 2024, Jumat, 17 Mei 2024.

Aaliyah Massaid juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya dan sang kekasih, sehingga bisa menjadi pemenang di kategori Selebriti Best Couple Terobsesi.

Obsesi Awards 2024

Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid sabet penghargaan 'Best Couple Terobsesi' (Foto: GTV)

“Untuk yang udah dukung kita di Selebriti Best Couple Terobsesi, makasih ya atas dukungannya,” kata Aaliyah Massaid.

Thariq Halilintar pun berharap dengan terpilihnya ia dan Aaliyah Massaid sebagai pemenang kategori ini bisa memberikan keberkahan bagi orang lain.

“Semoga semuanya diberikan keberkahan,” tandasnya.

(van)

