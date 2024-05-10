JAKARTA - Sebagai home of entertainment, GTV akan menggelar ajang Obsesi Awards 2024 untuk keempat kalinya. Ajang ini merupakan bentuk penghargaan kepada pelaku dunia selebriti.
Berikan dukungan Anda kepada para nominator lewat aplikasi RCTI+. Ada enam kategori bertabur bintang yang bisa Anda vote sepanjang 19 April hingga 14 Mei 2024. Berikut enam kategorinya:
Selebriti Wanita Terobsesi
Bunga Citra Lestari
Happy Asmara
Luna Maya
Lyodra Ginting
Selebriti Pria Terobsesi
Atta Halilintar
Irfan Hakim
Raffi Ahmad
Ruben Onsu
Selebriti Rising Star Terobsesi
Elsa Japasal
Indra Jegel
Praz Teguh
Putri Ariani
Kids Selebriti Terobsesi
Arsy Hermansyah
Bilqis
Djalu Hakim
Thalia Onsu
Healthy Selebriti Terobsesi
Anjasmara
Cinta Laura
Ibnu Jamil
Natasha Wilona
Selebriti Best Couple Terobsesi
Anang Hermansyah & Ashanty
Judika & Duma Riris
Maxime & Luna Maya
Thariq Halilintar & Aaliyah Massaid
Terus dukung selebriti favorit Anda dengan cara berikut ini:
1.Unduh lalu buka aplikasi rcti+,
2.Pilih banner OBSESI AWARDS 2024,
3.Baca syarat dan ketentuan,
4.Pilih kategori dan nominasi pilihanmu,
5.Periode voting: 19 April – 14 Mei 2024