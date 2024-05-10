Deretan Selebriti Terfavorit di Obsesi Awards 2024, Beri Voting Anda

Enam kategori Obsesi Awards 2024 yang bisa Anda vote. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Sebagai home of entertainment, GTV akan menggelar ajang Obsesi Awards 2024 untuk keempat kalinya. Ajang ini merupakan bentuk penghargaan kepada pelaku dunia selebriti.

Berikan dukungan Anda kepada para nominator lewat aplikasi RCTI+. Ada enam kategori bertabur bintang yang bisa Anda vote sepanjang 19 April hingga 14 Mei 2024. Berikut enam kategorinya:

Selebriti Wanita Terobsesi

Bunga Citra Lestari

Happy Asmara

Luna Maya

Lyodra Ginting

Selebriti Pria Terobsesi

Atta Halilintar

Irfan Hakim

Raffi Ahmad

Ruben Onsu

Selebriti Rising Star Terobsesi

Elsa Japasal

Indra Jegel

Praz Teguh

Putri Ariani

Kids Selebriti Terobsesi

Arsy Hermansyah

Bilqis

Djalu Hakim

Thalia Onsu

Healthy Selebriti Terobsesi

Anjasmara

Cinta Laura

Ibnu Jamil

Natasha Wilona

Selebriti Best Couple Terobsesi

Anang Hermansyah & Ashanty

Judika & Duma Riris

Maxime & Luna Maya

Thariq Halilintar & Aaliyah Massaid

Terus dukung selebriti favorit Anda dengan cara berikut ini:

1.Unduh lalu buka aplikasi rcti+,

2.Pilih banner OBSESI AWARDS 2024,

3.Baca syarat dan ketentuan,

4.Pilih kategori dan nominasi pilihanmu,

5.Periode voting: 19 April – 14 Mei 2024