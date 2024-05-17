Single Man Bersiaplah, Take Me Out Indonesia Hadir dengan Rasa Baru

JAKARTA - Program Take Me Out Indonesia menjadi ajang pencarian jodoh yang selalu dinantikan penonton MNCTV. Kini, program tersebut menawarkan sesuatu yang baru dengan tayangan real people, more drama, dan more love.

Dipandu Rian Ibram, Angel Karamoy, dan Vega Darwanti, para pria single memamerkan keterampilan, bakat, pekerjaan, keseharian mereka demi menarik perhatian 30 perempuan single agar tetap menyalakan lampu mereka.

Para single man akan mendapat tantangan dari Vega Darwanti untuk memamerkan bakat mereka. Para pria dan wanita single terpilih akan mengobrol lebih dalam lewat Ayunan Mesra, Melody Cinta, Mic Curcol, dan Sandaran Hati.

Kemudian di akhir segmen, pria single akan mematikan lampu wanita single yang tersisa dan menjemput perempuan pilihannya. Jadi jangan lewatkan Take Me Out Indonesia di MNCTV, setiap Jumat–Selasa, pukul 21.15 WIB.*

(SIS)