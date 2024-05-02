MNCTV Tayangkan Lucky Spinner Indonesia, Putar Spinner Langsung Dapat Hadiah

JAKARTA - MNCTV menghadirkan program game show terbaru, Lucky Spinner Indonesia. Program yang menawarkan hadiah sebesar Rp100 juta per episode itu telah memulai debutnya pada 26 April silam.

Dipandu Evan Sanders dan Nabila Putri, program game show terbaru MNCTV tersebut akan tayang setiap Jumat hingga Selasa, pukul 19.30 WIB.

Program Lucky Spinner Indonesia menghadirkan dua tim yang masing-masing terdiri dari empat orang yang terdiri dari satu kepala tim dan tiga peserta. Mereka akan menebak jawaban dari para voters di studio.

Para peserta akan diperhadapkan pada keputusan sulit dalam game show inovatif yang menghibur ini. Mereka diharuskan memilih antara berhenti di tengah jalan atau mengambil risiko dengan memutar roda sekali lagi.