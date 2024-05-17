Tekanan Darah di Atas Normal, Epy Kusnandar Bakal Direhabilitasi

JAKARTA - Polisi mengatakan bahwa Epy Kusnandar (EK) bakal di rehabilitasi. Bukan tanpa alasan, pasalnya suami Karina Ranau itu tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Diketahui, EK mengalami depresi dan tekanan darah mencapai 230/131 mmHG. Bahkan saat ini, Epy sedang dirawat di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Fatmawati.

Atas pertimbangan itulah, Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol menerangkan bahwa Epy Kusnandar akan menjalani rehabilitasi.

"Atas nama EK sebagaimana kita lakukan pengamanan dilakukan serangkaian tes kesehatan YG dinyatakan sehat," ujar Kombes Pol Syahduddi dalam konferensi pers di Mapolres Jakarta Barat, Jumat (17/5/2024).

Epy Kusnandar bakal di rehabilitasi (Foto: MPI)





Syahduddi juga menerangkan, berdasarkan hasil tes urine, EK dinyatakan positif mengonsumsi narkoba jenis ganja yang merupakan pemberian dari Yogi Gamblez (YG).

"Kita lakukan asesmen BNN karena EK positif menggunakan ganja namun yang bersangkutan tidak kedapatan memiliki barang bukti," terang Syahduddi.

"Mempertimbangkan kondisi kesehatan yang bersangkutan yang punya riwayat sakit, saat diamankan sedang kurang sehat untuk saudara EK dirawat. Atas dasar kemanusiaan EK tetap dirawat dan kita akan lakukan proses rehabilitasi," tambahnya.

Sementara itu untuk Yogi Gamblez (YG) dipastikan tidak menjalani rehabilitasi, seperti Epy Kusnandar. Pasalnya pada saat ditangkap, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 12,34 ganja.