Sule Bangga 4 Anaknya Terjun ke Dunia Hiburan

Sule bangga, 4 anaknya ikut terjun ke dunia hiburan (Foto: Instagram/ferdinan_sule)

JAKARTA - Empat anak komedian Sule dari pernikahannya dengan Lina Jubaedah, memilih untuk mengikuti jejak sang ayah, terjun ke dunia hiburan. Sebut saja seperti Rizky Febian kini dikenal sebagai penyanyi, Putri Delina bermain film dan YouTuber.

Menanggapi hal tersebut, Sule menyebut bahwa semua itu adalah anugerah dari Tuhan yang harus disyukuri.

"Ya mau gimana lagi, udah anugerah dari Tuhan jadi ya dijalani aja," kata Sule di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Terpenting sebagai orangtua, Sule tidak pernah memaksakan anak-anaknya untuk berkarier di dunia entertainment.







"Yang penting anaknya mau dan tidak ada unsur paksaan. Contohlah kayak Iky bisa sesukses ini karena dia mencintai pekerjaan nya," jelas Sule.

"Kalau dipaksa sama orang tua kan kadang-kadang kita malas untuk menjalankannya," lanjutnya.

Kini, Rizwan juga mulai merambah ke dunia tarik suara lalu disusul Ferdy yang juga kini menjajal dunia akting.

"Akhirnya ya Njan juga mau nyanyi, Putri juga sekarang sebagai youtuber yaudah jalanin aja yang ada," tutur Sule.