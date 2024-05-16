Ferdi Putra Sule Debut Akting di Film Dilan 1983 Wo Ai Ni, Bikin Kagum

JAKARTA - Putra bungsu Sule, Ferdinand Ardiansyah Sutisna, mengikuti jejak ayah dan kakak-kakaknya untuk berkarier di dunia hiburan Tanah Air. Berbeda dengan tiga kakaknya yang menjadi seorang penyanyi, Ferdi justru memilih untuk debut sebagai artis peran.

Diketahui, Ferdi berhasil masuk dalam jajaran pemain film Dilan di film ‘Dilan 1983 Wo Ai Ni’ yang akan tayang 13 Juni mendatang. Dalam film tersebut, Ferdi akan memerankan tokoh Agus, salah satu sahabat Dilan.

Dilihat dari trailer film yang diperankannya, Ferdi sempat melontarkan lelucon yang mengundang gelak tawa. Meski baru pertama kali berakting, Ferdi tampaknya cukup menikmati hal itu.

Sementara itu, netizen sendiri mengenal Ferdi sebagai sosok anak yang pemalu dan pendiam. Namun, jika dilihat dari trailer dan cuplikan saat dia menghadiri sesi wawancara dengan wartawan, adik Rizky Febian itu terlihat cukup santai. Terlebih, dia juga mampu berbaur dengan rekan-rekannya yang lain.

Ferdi putra Sule debut di film 'Dilan 1983 Wo Ai Ni' (Foto: Instagram/falconpictures_)





Bergabungnya Ferdi dalam jajaran pemain film 'Dilan 1983 Wo Ai Ni', menuai beragam komentar dari netizen. Bahkan banyak yang mengaku bangga dengan pencapaian putra dari Sule dan mendiang Lina Jubaedah itu.