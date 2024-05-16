Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ferdi Putra Sule Debut Akting di Film Dilan 1983 Wo Ai Ni, Bikin Kagum

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |08:05 WIB
Ferdi Putra Sule Debut Akting di Film <i>Dilan 1983 Wo Ai Ni</i>, Bikin Kagum
Ferdi putra Sule debut di film 'Dilan 1983 Wo Ai Ni' (Foto: Instagram/ferdinan_sule)
A
A
A

JAKARTA - Putra bungsu Sule, Ferdinand Ardiansyah Sutisna, mengikuti jejak ayah dan kakak-kakaknya untuk berkarier di dunia hiburan Tanah Air. Berbeda dengan tiga kakaknya yang menjadi seorang penyanyi, Ferdi justru memilih untuk debut sebagai artis peran.

Diketahui, Ferdi berhasil masuk dalam jajaran pemain film Dilan di film ‘Dilan 1983 Wo Ai Ni’ yang akan tayang 13 Juni mendatang. Dalam film tersebut, Ferdi akan memerankan tokoh Agus, salah satu sahabat Dilan.

Dilihat dari trailer film yang diperankannya, Ferdi sempat melontarkan lelucon yang mengundang gelak tawa. Meski baru pertama kali berakting, Ferdi tampaknya cukup menikmati hal itu.

Sementara itu, netizen sendiri mengenal Ferdi sebagai sosok anak yang pemalu dan pendiam. Namun, jika dilihat dari trailer dan cuplikan saat dia menghadiri sesi wawancara dengan wartawan, adik Rizky Febian itu terlihat cukup santai. Terlebih, dia juga mampu berbaur dengan rekan-rekannya yang lain.

Ferdi Putra Sule

Ferdi putra Sule debut di film 'Dilan 1983 Wo Ai Ni' (Foto: Instagram/falconpictures_)


Bergabungnya Ferdi dalam jajaran pemain film 'Dilan 1983 Wo Ai Ni', menuai beragam komentar dari netizen. Bahkan banyak yang mengaku bangga dengan pencapaian putra dari Sule dan mendiang Lina Jubaedah itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181459/komedian_sule-xOGH_large.jpg
Sule Klaim Bisa Hasilkan Rp10 Juta Hanya dari 1 Jam Live TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/33/3171386/sule_axioo-FE5G_large.jpg
Sule Ungkap Alasan Andre Taulany Ngotot Ceraikan Erin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3143064/sule_dan_nathalie-b9GM_large.jpg
Sule dan Nathalie Holscher Perlihatkan Keakraban Usai Disebut Tak Akur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/205/3137535/njan_putra_sule-JG8W_large.jpeg
Njan Putra Sule Gabung di Album Kompilasi Honey Bareng Trio Tenxi, Naykilla dan Jemsii 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/33/3127819/komedian_sule-FZAa_large.jpg
Ketika Sule Mewek Dinasihati Mahalini saat Sungkeman Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/33/3115469/komedian_sule-vMCH_large.jpg
Mahalini Dirumorkan Hamil Duluan, Sule: I Don't Care!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement