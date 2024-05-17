Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Artis yang Kepergok Ciuman dengan Andrew Andika Minta Maaf

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |15:45 WIB
Artis yang Kepergok Ciuman dengan Andrew Andika Minta Maaf
Artis yang ciuman dengan Andrew Andika minta maaf (Foto: Instagram)
JAKARTA - Andrew Andika kepergok ciuman dengan rekan sesama artis di sebuah kelab malam kawasan Senopati, Jakarta Selatan semalam. Kabar tersebut bahkan diungkapkan oleh salah satu netizen yang kebetulan berada di tempat yang sama dengan sang aktor.

Kesal melihat kelakuan Andrew Andika, netizen tersebut langsung menghubungi istri Andrew, Tengku Dewi Putri melalui DM Instagram. Bahkan, netizen itu juga melengkapi laporannya dengan bukti foto saat Andrew dan artis tersebut tengah berciuman.

”Kakkk. Semalam ada kak Andrew di Lufre Senopati. Dia, pake topi. Pelukan ciuman. Sama diaaaa," ujar netizen yang mengirimkan DM pada Tengku Dewi di Instagram.

Awalnya, Tengku Dewi Putri memilih untuk bungkam dan enggan membeberkan siapa sosok artis yang berciuman dengan suaminya. Alasannya, lantaran dia dan manager artis tersebut merupakan sahabat.

Istri Andrew Andika

Artis yang ciuman dengan Andrew Andika minta maaf (Foto: Instagram)


"Kak dew, ayo dongs spill artis yang ciuman sama kak Andrew nya.. Penasaran aku..," kata netizen.

"Bentar aku kasih tahu dulu baik-baik ke managernya ya, yang kebetulan temen akun juga. Kita lihat ada itikad baik nggak seenggaknya. Masih aku kasih kesempatan nikah. Tetap fokus ke laki-lakinya yang vangke," jawab Dewi.

Tak lama, Dewi pun membagikan screenshot obrolannya dengan artis yang berciuman dengan suaminya dan juga manager artis tersebut. Bahkan ia juga mengatakan bahwa artis tersebut sudah mengaku salah, menyesal dan meminta maaf. Tidak lupa, ia juga berpesan agar artis tersebut bisa mengontrol diri ketika mabuk.

(van)

