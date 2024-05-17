Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Elma Dae Banyak Baca Buku demi Hasilkan Lirik Lagu Ciamik

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |01:01 WIB
Elma Dae Banyak Baca Buku demi Hasilkan Lirik Lagu Ciamik
Elma Dae banyak baca buku demi tulis lirik yang ciamik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Elma Dae terus menambah kualitas bermusiknya. Sejak bergabung di Sony Music Entertainment Indonesia (SMEI), Elma mulai semangat sejak diberi kepercayaan untuk menulis lirik lagunya sendiri. Kini, Elma mulai mengumpulkan beberapa literasi, mulai dari buku best seller sampai ke KBBI.

Elma mengakui, ini adalah upaya yang ia lakukan demi menyampaikan kisahnya melalui lagu yang dapat didengarkan oleh khalayak. “Sebenarnya aku udah nyoba nulis lagu mulai COVID, di tahun 2020,” ujarnya.

Elma Dae Banyak Baca Buku demi Hasilkan Lirik Lagu Ciamik

Proses penulisan yang cukup, memakan waktu yang tidak sebentar karena Elma menyusun dari melodi lalu ke lirik. Elma sendiri mengaku jarang baca buku, karena lebih suka visual. Itulah yang menjadi trigger Elma untuk membeli banyak buku untuk memperkaya kata-katanya di dalam lirik lagu.

Dengan keanekaragaman bahasa Indonesia yang indah, puitis dan banyak yang bisa digunakan. Elma berharap di lagunya kelak akan menyampaikan pesan penuh keindahan yang bisa menemani pendengarnya.

