Profil Elma Dae, Musisi Muda dengan Beragam Talenta

JAKARTA - Dunia musik acap kali menjadi satu wadah yang banyak digemari oleh banyak orang, terlebih di Indonesia. Banyak musisi muda bertalenta yang meramaikan blantika musik Tanah Air.

Seperti Elma Dae, penyanyi muda berbakat ini bahkan digandeng oleh Yovie Widianto dalam salah satu karyanya. Penasaran dengan profil biodata dari musisi muda ini?

Yuk, simak penjelasannya berikut ini.

PODCAST MUSIKALIGUS - EPS.60 Nyanyikan Lagu Dengan 3 Bahasa, Elma Dae Tetap Pilih Bahasa Ini

Profil Elma Dae

Nama Elma Dae akhir-akhir ini emang menjadi sorotan, terlebih penyanyi muda ini memiliki beragam talenta. Penyanyi yang lahir di Surabaya, Jawa Timur ini diketahui memiliki kegemaran menyanyi dan menari sejak dini.

Ini dibuktikan dengan masa kecilnya yang diisi dengan musik dan bakatnya diasah melalui kursus vokal dan menjadi bagian dari paduan suara. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, Elma kuliah di University of Greenwich di Singapura untuk belajar Manajemen Bisnis.

Meski tengah fokus dalam pendidikannya, Elma tidak pernah meninggalkan kecintaannya pada musik. Kini ia pun menjadi bagian dari label musik kenamaan, Sony Music Indonesia.

Ketertarikannya terhadap musik dan beragam alat musik, mengantarkan Elma kepada minat khusus dalam genre musik drum n bass. Minat ini terungkap ketika ia sedang berjalan-jalan di Seoul dan mengikuti kegiatan bersama ibunya.