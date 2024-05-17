For Revenge Tak Menyangka Dapat Sambutan Positif di Malaysia

JAKARTA - For Revenge hadir dengan nuansa baru lewat single Sadrah. Dengan citra baru, For Revenge kini semakin dikenal di belantika musik.

Tak hanya di Indonesia, For Revenge juga mendapatkan positif di Malaysia. Lagu For Revenge mendapatkan perhatian pendengar dengan mendapatkan 300 ribu play.

For Revenge tak menyangka mendapatkan sambutan positif. Boniex Noer, vokalis For Revenge bangga dengan capaian tersebut.

"Tidak menyangka kalau karya kami bisa didengarkan sampai ke negeri Jiran. Buat kami ini menjadi bentuk apresiasi yang sangat kami syukuri," ungkap Boniex Noer.

Salah satu faktor yang membuat For Revenge dikenal salah satunya adalah kekuatan media sosial. Selain itu, kekuatan lagu juga menjadi senjata utama dirinya makin dikenal.

"Sosial media rasanya sangat berpengaruh sehingga karya kami bisa didengarkan tidak hanya di Indonesia. Mungkin karena kemiripan bahasa juga, sehingga karya kami bisa dinikmati di Malaysia," tuturnya.

Kini, For Revenge mencoba terus konsisten berkarya. Dengan demikian, dirinya semakin mendapatkan banyak perhatian dari pendengar musik.

"Kami hanya berusaha konsisten dengan karya-karya yang kami ciptakan. Dalam waktu dekat akhirnya kami bisa mengunjungi Malaysia di Juni dan September," kata Boniex.

