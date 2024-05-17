Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

For Revenge Tak Menyangka Dapat Sambutan Positif di Malaysia

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |00:01 WIB
For Revenge Tak Menyangka Dapat Sambutan Positif di Malaysia
For Revenge dapat sambutan positif di Malaysia (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - For Revenge hadir dengan nuansa baru lewat single Sadrah. Dengan citra baru, For Revenge kini semakin dikenal di belantika musik.

Tak hanya di Indonesia, For Revenge juga mendapatkan positif di Malaysia. Lagu For Revenge mendapatkan perhatian pendengar dengan mendapatkan 300 ribu play.

For Revenge tak menyangka mendapatkan sambutan positif. Boniex Noer, vokalis For Revenge bangga dengan capaian tersebut.

For Revenge Tak Menyangka Dapat Sambutan Positif di Malaysia

"Tidak menyangka kalau karya kami bisa didengarkan sampai ke negeri Jiran. Buat kami ini menjadi bentuk apresiasi yang sangat kami syukuri," ungkap Boniex Noer.

Salah satu faktor yang membuat For Revenge dikenal salah satunya adalah kekuatan media sosial. Selain itu, kekuatan lagu juga menjadi senjata utama dirinya makin dikenal.

"Sosial media rasanya sangat berpengaruh sehingga karya kami bisa didengarkan tidak hanya di Indonesia. Mungkin karena kemiripan bahasa juga, sehingga karya kami bisa dinikmati di Malaysia," tuturnya.

Kini, For Revenge mencoba terus konsisten berkarya. Dengan demikian, dirinya semakin mendapatkan banyak perhatian dari pendengar musik.

"Kami hanya berusaha konsisten dengan karya-karya yang kami ciptakan. Dalam waktu dekat akhirnya kami bisa mengunjungi Malaysia di Juni dan September," kata Boniex.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement