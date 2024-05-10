Sal Priadi hingga For Revenge Meriahkan Supermusic Superstar Intimate Session di Jakarta

JAKARTA - Setelah menjelajah hingga 12 kota di Pulau Jawa, Supermusic Superstar Intimate Session, sebuah event tur yang seru dan mengesankan, akan singgah di Jakarta. Dua titik di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat akan menjadi tuan rumah bagi deretan bintang tamu yang siap memukau dengan aksi panggungnya. Solois Sal Priadi akan tampil di Jakarta Selatan, sementara band emo For Revenge akan beraksi di Jakarta Barat.

Jakarta Selatan dan Jakarta Barat akan menjadi perhentian ke-13 dan ke-14 dari total 25 event yang diadakan Supermusic Superstar Intimate Session sepanjang tahun ini. Jangan lewatkan jadwalnya: di Jakarta Selatan, acara akan dihelat di Kopitagram Centang Biru, Ampera pada Rabu, 15 Mei. Sedangkan di Jakarta Barat, tempatnya akan di Tengah, People & Place, Palmerah pada Jumat, 17 Mei 2024.

Para Superfriends akan dimanjakan dengan penampilan Sal Priadi dan For Revenge, serta line-up performer lain yang tak kalah menarik. Di Jakarta Selatan, akan tampil Noon Radar (Finalis Musik Superstar) dan Dreaddock (Top 25 Regional Jabodetabek Superpreneur 2023). Sedangkan di Jakarta Barat, akan ada My Gosh (Finalis Musik Superstar) dan Lumino (Top 25 Regional Jabodetabek Superpreneur 2022).

Supermusic Superstar Intimate Session selalu menghadirkan figur-figur muda yang kreatif dan berprestasi di bidangnya. Para finalis seperti Shock Monkey (Pemenang 1 Musik Superstar), Dwarsa Sentosa (Pemenang 2 Musik Superstar), Antara Putra (Pemenang 2 Seni Superstar), dan Artaji (Pemenang 3 Seni Superstar) turut memeriahkan acara ini.

Aloysius Dwiwoko Hertiyono, perwakilan Supermusic, menjelaskan bahwa konsep intim masih menjadi daya tarik utama Supermusic Superstar Intimate Session di setiap daerah. Konsep yang menggabungkan musik, seni, pameran, talkshow, hingga karaoke berhasil menciptakan kebersamaan antara artis dan penonton.

“Melalui Supermusic Superstar Intimate Session, kami ingin memberikan ruang yang lebih luas bagi talenta muda dan kreatif di Jakarta untuk berkarya dan berinteraksi. Dengan line-up yang menarik, kami yakin dapat memberikan inspirasi bagi mereka untuk terus berkarya secara inovatif,” ujar Tiyok.

Acara SSIS sebelumnya di Jawa Tengah, dari Solo hingga Purwokerto, telah sukses dan meriah. Di Cilacap, penampilan spesial dari band punk-rock Endank Soekamti menjadi sorotan. Salah satu Superfriends, Mochamad Septian, merasa terkesan dengan suasana keakraban antara artis dan penonton, serta berbagai pengalaman menarik yang diberikan.

For Revenge, sebagai bintang tamu di Supermusic Superstar Intimate Session 2024 di Jakarta Barat, mengungkapkan antusiasmenya jelang penampilan. Mereka siap memberikan perlakuan khusus dalam penampilan mereka. Band asal Bandung ini melihat event ini sebagai wadah kolaborasi bagi pelaku industri kreatif untuk tumbuh.