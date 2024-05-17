The Lantis Menjelajahi Nuansa Retro dengan Sentuhan Modern

JAKARTA - The Lantis hadir sebagai angin segar di blantika musik indie Indonesia. Band asal Jakarta Selatan ini membawa nuansa retro dan nostalgia era 60-an. Terinspirasi oleh legenda musik The Beatles, The Lantis menghadirkan melodi klasik yang dikemas dengan sentuhan modern, membangkitkan kembali kenangan indah bagi para pecinta musik lama.

The lantis merupakan band yang beranggotakan empat personil, band indie asal Jakarta Selatan ini debut pada tahun 2020 lalu. Terbentuk pada tahun 2019, Personil The lantis terdiri dari Giri Rivandi (Bass dan Vokal), Ravi Rinaldy (Gitar dan Vokal), Rifky Dzaky Fauzan (Gitar), dan Risyad Fabrian (Drum).

Giri Rivandi, vokalis The Lantis, mengakui kekagumannya terhadap Band The Beatles sejak kecil. Dan ini menjadi salah satu faktor terbesar untuk mereka memulai karir di industri musik.

”Gue mulai denger The Beatles tuh pas SMA, Karena pas itu lagi dengerin ”All My Loving” dan jadi suka dan itu menjadi ”for printed wear” di lagu ciptaan gue sendiri” Tutur Giri.

The Lantis tidak hanya terinspirasi oleh musik The Beatles, tetapi juga gaya dengan gaya berpakaian dan penampilan mereka. Band The Lantis ini sering tampil dengan nuansa retro, membawa kembali kenangan di era 60-an.

”Sebenernya konsepnya ada vintage nya dan ada retronya juga dan lebih ke arah 60-an, itu karena kita juga suka dengerin lagu-lagu di era jaman segitu dan suka perhatiin dari gaya berpakaian mereka dan menjadi role model kita dari segi berpakaian. Dan jadi kebetulan pas awal-awal kita bikin lagu lebih condong ke sound vintage dan lagu mereka enak-enak dan rilis satu album jadinya vibesnya begitu dan sampai sekarang melekat sama musik yang kita bawain” Tutur Giri

”Mungkin beda banget, cuman kaya mirip dengan bumbu yang berbeda lah ibaratnya. Kita ambil prinsip ”Bebas Ber-Ekpresi” seperti The Beatles lah dan kita membuat dengan versi kita sendiri dan menjadi ciri khas dari The Lantis itu sendiri. Tutur Ravi dan Giri

The Lantis memiliki ambisi untuk membawa musik mereka untuk di dengar lebih banyak orang. Mereka ingin menjangkau penikmat musik dari berbagai generasi dan menunjukkan bahwa musik retro masih relevan di era modern.

Dari Keunikan grup band indie The Lantis telah menarik perhatian banyak pendengar, khususnya para pecinta musik indie dan retro. Lagu-lagu mereka sering diputar di stasiun radio dan platform streaming musik online. The Lantis juga aktif tampil di berbagai acara musik, baik di Jakarta maupun di berbagai kota di Indonesia.