Kenalan dengan Lemon, Girlband Indonesia Rasa Jepang

JAKARTA - Super Jack Entertainment (SJE) kembali menghadirkan grup rasa Jepang yang diberi nama Lemon. Sebelumnya, SJE sudah sempat memperkenalkan boyband JPop bernama Pari-Pari.

Lemon sendiri merupakan sebuah girlband yang terdiri dari empat gadis lincah BERNAMA Michiko, Rehanna, Jacklin dan Shinta. Mereka bahkan akan merilis single perdana berjudul Muteki na Feeling pada 24 Mei 2024, yang proses pengambilan videonya dilakukan di Jepang.

Muteki na Feeling sendiri memiliki arti perasaan yang tak terkalahkan. Lagu debut Lemon bahkan diciptakan oleh Takao Fukushima yang sudah sempat membuat beberapa lagu terkenal di Jepang.

Untuk nadanya sendiri, lagu Muteki na Feeling bernada ceria, memberi kekuatan dan semangat untuk terus maju ke depan. Tempo musiknya cepat layaknya lagu-lagu idol Jepang.

Kenalan dengan Lemon, girlband Indonesia rasa Jepang (Foto: Ist)

Sementara itu untuk gerakannya, keempat gadis yang tergabung dalam Lemon dibawakan dengan lincah dan dikoreografikan oleh Miume, yang sempat membuat tarian untuk “GokurakuJodo” dan sering membuat gerakan tarian yang mendunia. Keseluruhan syuting video musik ini dilakukan di Jepang dan direkam oleh kreator Jepang sehingga menghasilkan video ciamik ala Jepang dengan tetap menghormati budaya Indonesia.

Girlband Lemon sendiri memiliki image yang lucu dan segar. Bahkan dianggap cocok untuk menggambarkan citra sebuah grup idol yang baru lahir.

Para personel Lemon girlband ini didapatkan dari ajang audisi IDNxJPN Girls Idol Audition yang diadakan pada 2023.