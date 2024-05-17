Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Kenalan dengan Lemon, Girlband Indonesia Rasa Jepang

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |18:35 WIB
Kenalan dengan Lemon, Girlband Indonesia Rasa Jepang
Kenalan dengan Lemon, girlband Indonesia rasa Jepang (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Super Jack Entertainment (SJE) kembali menghadirkan grup rasa Jepang yang diberi nama Lemon. Sebelumnya, SJE sudah sempat memperkenalkan boyband JPop bernama Pari-Pari.

Lemon sendiri merupakan sebuah girlband yang terdiri dari empat gadis lincah BERNAMA Michiko, Rehanna, Jacklin dan Shinta. Mereka bahkan akan merilis single perdana berjudul Muteki na Feeling pada 24 Mei 2024, yang proses pengambilan videonya dilakukan di Jepang.

Muteki na Feeling sendiri memiliki arti perasaan yang tak terkalahkan. Lagu debut Lemon bahkan diciptakan oleh Takao Fukushima yang sudah sempat membuat beberapa lagu terkenal di Jepang.

Untuk nadanya sendiri, lagu Muteki na Feeling bernada ceria, memberi kekuatan  dan semangat untuk terus maju ke depan. Tempo musiknya cepat  layaknya lagu-lagu idol Jepang.

Girlband Lemon 

Kenalan dengan Lemon, girlband Indonesia rasa Jepang (Foto: Ist)

Sementara itu untuk gerakannya, keempat gadis yang tergabung dalam Lemon dibawakan dengan lincah dan dikoreografikan oleh Miume, yang sempat membuat tarian untuk “GokurakuJodo” dan sering membuat gerakan tarian yang mendunia. Keseluruhan syuting video musik ini dilakukan di Jepang dan direkam oleh kreator Jepang sehingga menghasilkan video ciamik ala Jepang dengan tetap menghormati budaya Indonesia.

Girlband Lemon sendiri memiliki image yang lucu dan segar. Bahkan dianggap cocok untuk menggambarkan citra sebuah grup idol yang baru lahir.

Para personel Lemon girlband ini didapatkan dari ajang audisi IDNxJPN Girls Idol Audition yang diadakan pada 2023. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement