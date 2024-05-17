Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Hari Putra Rilis Single Ku Rela Kau Pilih Dia, Unduh Gratis di TREBEL

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |19:15 WIB
Hari Putra Rilis Single <i>Ku Rela Kau Pilih Dia</i>, Unduh Gratis di TREBEL
Hari Putra rilis single Ku Rela Kau Pilih Dia, dengarkan gratis di Trebel. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Pedangdut muda Hari Putra merilis single baru berjudul Ku Rela Kau Pilih Dia. Berbeda dengan single sebelumnya, lewat lagu ini sang pedangdut berkutat dengan genre dangdut klasik. 

Lewat lagu tersebut, Hari mengungkapkan kisah sedih saat dirinya harus rela melepas hubungan asmaranya di masa lalu. Hal tersebut, diungkapkannya saat wawancara #TakeOverCampaign bersama TREBEL Indonesia. 

Hari Putra mengungkapkan, Ku Rela Kau Pilih Dia merupakan single spesial di mana dia mengeksplorasi genre, lokasi syuting video klip, hingga kisah pribadinya. Karena itu, dia berharap, lagu tersebut bisa diterima baik oleh pencinta musik dangdut. 

Sekarang, Anda bisa mengoleksi lagu-lagu Hari Putra dengan gratis dan legal melalui aplikasi musik TREBEL. Unduh aplikasi ini di App Store dan Play Store dan dengarkan secara offline semua lagu favoritmu. 

Hari Putra rilis single Ku Rela Kau Pilih Dia, dengarkan di Trebel. (Foto: MNC Media)

TREBEL merupakan aplikasi musik dengan lebih dari 12 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Aplikasi ini baru saja memenangkan tiga penghargaan dari Google Play Awards: #1 Best App, #1 User’s Choice & #1 Daily Essentials di Mexico.* 

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/205/3131421/pendarra-YsQf_large.jpeg
Pendarra Ungkap Makna di Balik Lagu Perjalanan Singkat, Unduh di TREBEL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/205/3131371/batas_senja-ki0Q_large.jpeg
Batas Senja Rilis Lagu Belum Beruntung, Unduh di TREBEL!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/205/3119538/aziz_hedra-jxJD_large.jpeg
Somebodys Pleasure (Extended Verson) dari Aziz Hedra Peringkat 1 di TREBEL Top Download Februari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/205/3111552/wijaya_80s-2eV8_large.jpg
Jadi National Anthem Anak Muda, Lagu Wijaya 80s Kini Peringkat 1 di TREBEL Music
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/205/3111448/trebel_music-AC2w_large.jpeg
Trebel Music dan Indosat Ooredoo Hadirkan Cara Baru Menikmati Musik dengan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/205/3111443/trebel_music-8z7p_large.jpeg
Trebel Music Kolaborasi dengan Indosat Ooredoo, Tawarkan Promo Menarik untuk Pengguna
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement