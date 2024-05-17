Hari Putra Rilis Single Ku Rela Kau Pilih Dia, Unduh Gratis di TREBEL

JAKARTA - Pedangdut muda Hari Putra merilis single baru berjudul Ku Rela Kau Pilih Dia. Berbeda dengan single sebelumnya, lewat lagu ini sang pedangdut berkutat dengan genre dangdut klasik.

Lewat lagu tersebut, Hari mengungkapkan kisah sedih saat dirinya harus rela melepas hubungan asmaranya di masa lalu. Hal tersebut, diungkapkannya saat wawancara #TakeOverCampaign bersama TREBEL Indonesia.

Hari Putra mengungkapkan, Ku Rela Kau Pilih Dia merupakan single spesial di mana dia mengeksplorasi genre, lokasi syuting video klip, hingga kisah pribadinya. Karena itu, dia berharap, lagu tersebut bisa diterima baik oleh pencinta musik dangdut.

