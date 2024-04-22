Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Cici Faramida dan Siti Rahmawati Rilis Lagu Religi Qamarun, Unduh Gratis di TREBEL

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |16:00 WIB
Cici Faramida dan Siti Rahmawati Rilis Lagu Religi <i>Qamarun</i>, Unduh Gratis di TREBEL
Cici Faramida dan Siti Rahmawati rilis single religi, unduh gratis di TREBEL. (Foto: Instagram/@cici_faramida)
JAKARTA - Cici Faramida dan sang adik, Siti Rahmawati kembali merilis single duet bergenre religi berjudul Qamarun. Lagu itu merupakan salawat alias puji-pujian untuk Rasulullah SAW.

Apresiasi yang diberikan penggemar dan pendengar baru, membuat kakak beradik ini konsisten merilis karya baru setiap tahunnya. Lewat akun Instagram pribadinya, Cici Faramida bersyukur bisa merilis Qamarun tahun ini.

"Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan ini dapat mempersembahkan single Qamarun. Terima kasih atas doa dan support-nya untuk semua fans, keluarga, dan sahabat," ujar sang pedangdut dalam unggahannya.

Penasaran dengan lagu religi terbaru dari Cici Faramida dan Siti Rahmawati ini? Anda bisa mengunduhnya secara gratis dan legal lewat TREBEL. Aplikasi musik ini dapat diunduh melalui App Store dan Play Store.

Cici Faramida dan Siti Rahmawati rilis lagu religi Qamarun, unduh gratis di TREBEL. (Foto: MNC Media)

Lalu Anda bisa mengunduh lagunya secara gratis dan mendengarkannya secara offline kapan pun dan di manapun Anda mau. 

TREBEL merupakan aplikasi musik yang sudah memiliki total lebih dari 12 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Aplikasi ini baru saja memenangkan triple winner dari Google Play Awards sebagai #1 Best App, #1 User’s Choice, dan #1 Daily Essentials di Mexico.*

(SIS)

