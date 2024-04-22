Cici Faramida dan Siti Rahmawati Rilis Lagu Religi Qamarun, Unduh Gratis di TREBEL

JAKARTA - Cici Faramida dan sang adik, Siti Rahmawati kembali merilis single duet bergenre religi berjudul Qamarun. Lagu itu merupakan salawat alias puji-pujian untuk Rasulullah SAW.

Apresiasi yang diberikan penggemar dan pendengar baru, membuat kakak beradik ini konsisten merilis karya baru setiap tahunnya. Lewat akun Instagram pribadinya, Cici Faramida bersyukur bisa merilis Qamarun tahun ini.

"Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan ini dapat mempersembahkan single Qamarun. Terima kasih atas doa dan support-nya untuk semua fans, keluarga, dan sahabat," ujar sang pedangdut dalam unggahannya.

Penasaran dengan lagu religi terbaru dari Cici Faramida dan Siti Rahmawati ini? Anda bisa mengunduhnya secara gratis dan legal lewat TREBEL. Aplikasi musik ini dapat diunduh melalui App Store dan Play Store.

Lalu Anda bisa mengunduh lagunya secara gratis dan mendengarkannya secara offline kapan pun dan di manapun Anda mau.

TREBEL merupakan aplikasi musik yang sudah memiliki total lebih dari 12 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Aplikasi ini baru saja memenangkan triple winner dari Google Play Awards sebagai #1 Best App, #1 User’s Choice, dan #1 Daily Essentials di Mexico.*

(SIS)