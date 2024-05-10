Marselya dan Dilla Tersingkir dari 12 Besar Kontes Ambyar Indonesia 2024

Marselya dan Dilla tersingkir dari babak 12 besar Kontes Ambyar Indonesia 2024. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Dua perwakilan Jawa Timur harus tersingkir dari Kontes Ambayar Indonesia 2024, pada Rabu (8/5/2024) malam. Kedua kontestan itu adalah Marselya asal Pasuruan dan Dilla Jember.

Dengan begitu, maka hanya tersisa sepuluh kontestan yang akan melaju ke babak selanjutnya. Mereka adalah Diva (Banyuwangi), Jingga (Lampung), Agung (Yogyakarta), Dandi (Solo), Firstia (Lamongan), Twentynine (Jombang), dan Warna (Palembang).

Tiga lainnya adalah Rangga (Probolinggo), Awan (Purwokerto), dan Resty (Banyumas). Penampilan mereka minggu depan akan dinilai oleh para juri berkualitas: Iis Dahlia, Inul Daratista, dan Happy Asmara.

Dipandu Rian Ibram dan Vega Darwanti, Kontes Ambyar Indonesia 2024 minggu lalu turut dimeriahkan Masdddho yang populer dengan sederet tembang populernya. Dalam kesempatan itu mereka juga berkolaborasi dengan pedangdut Happy Asmara.

Jangan ketinggalan menonton Kontes Ambyar Indonesia 2024 di Panggung Patah Hati 2 hanya di MNCTV Selalu di Hati, pada 16 Mei 2024, pukul 21.00 WIB. Ada Iis Dahlia dan Ndarboy Genk di kursi juri dan Wawes sebagai bintang tamu spesial.*

