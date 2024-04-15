Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jessica Iskandar Minta Doa Kesembuhan Usai Unggah Foto Diinfus

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |17:45 WIB
Jessica Iskandar Minta Doa Kesembuhan Usai Unggah Foto Diinfus
Jessica Iskandar minta doa untuk kesembuhannya (Foto: Instagram @inijedar)
A
A
A

JAKARTA - Jessica Iskandar diduga tengah terbaring sakit. Pasalnya, ia baru saja mengunggah video di akun Instagramnya saat sedang diinfus.

Dalam video tersebut, terlihat perempuan yang akrab disapa Jedar ini tengah berbaring di atas kasur. Pada kesempatan itu, ia juga memperlihatkan seorang perawat menyuntikkan cairan ke dalam infusannya.

"Semangat selalu," tulis Jessica Iskandar di Instagram pribadinya @inijedar, Senin (15/4/2024).

Tak banyak keterangan yang ditulis oleh ibu dua anak tersebut. Jedar hanya berterima kasih atas doa kesembuhan yang diberikan oleh netizen dan rekan-rekannya.

Jessica Iskandar

Jessica Iskandar minta doa untuk kesembuhannya (Foto: Instagram @inijedar)


"Terima kasih doanya," tutup Jessica Iskandar.

Halaman:
1 2
