HOME CELEBRITY MUSIK

Paul Partohap Hadirkan Sentuhan Berbeda di Single Candyrella

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |00:01 WIB
Paul Partohap Hadirkan Sentuhan Berbeda di Single Candyrella
Paul Partohap hadirkan single Candyrella (Foto: ist)
JAKARTA - "Umur Baru, Semangat Baru!" begitu yang disampaikan Paul Partohap untuk kembali menyapa pendengarnya. Setelah merilis album kedua bertajuk 'LOVERs ATLAS' dengan 10 lagu di dalamnya dan berhasil mencapai jutaan streams, kini Paul mempersembahkan karya baru.

Ia menghadirkan sentuhan yang sangat terasa DNA-nya sebagai penyanyi lagu-lagu cinta yang romantis, namun juga dengan inovasi bunyi dan rentetan lirik yang menggugah hati.

Paul Partohap Hadirkan Sentuhan Berbeda di Single Candyrella

Masih dengan kata-kata manis dan pemujaan terhadap mantan pacar yang kini menjadi istrinya, Paul memadukan dua elemen dari dua dunia berbeda—nuansa manis dan romansa dongeng—menambahkan kedalaman tema lagu tentang cinta dan keajaiban.

"Gambaran mimpi dan harapan menggambarkan hubungan mendalam dan keinginan gue untuk terus bersama satu orang yang sama. Hal ini juga menyiratkan bahwa seseorang yang gue cintai bukan sekadar kekasih biasa, melainkan seseorang yang mewujudkan keajaiban dan manisnya seorang putri dongeng," jelas Paul.

