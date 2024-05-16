Bangga, Adriel Tjokro jadi WNI yang Berhasil Lolos Audisi X Factor Spanyol

JAKARTA - Kabar membanggakan datang dari salah satu Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Adriel Tjokro. Pasalnya, Adriel Tjokrosaputro atau yang biasa disapa Adriel berhasil lolos Audisi X Factor Spanyol ke babak selanjutnya.

Melansir unggahan Instagram pribadinya @adrieltjokro, Adriel mengaku dirinya sempat merasa gugup untuk mengikuti audisi tersebut. Namun dirinya suka adrenalin sehingga ia tertantang untuk mencoba audisi X-Factor Spanyol.

Sebelum memasuki panggung audisi, para juri yang terdiri dari musisi terkemuka Spanyol sempat kebingungan untuk menyebutkan nama panjangnya.

Ketika memperkenalkan diri, Adriel mengungkap bahwa dirinya sempat tinggal dan bekerja lama di Hongkong sebagai Data Engineer. Namun siapa sangka ternyata dirinya juga dikaruniai suara yang Indah.

Adriel membawakan lagu bertajuk ‘As It Was’ milik Harry Styles. Akan tetapi lagu tersebut dinyanyikannya dalam versi yang lebih slow dan lembut.

Belum sampai menyanyikan setengah bagian lagu, juri dan para penonton sudah kagum mendengar suara indah milik Adriel.

Ketika Adriel menunjukkan kemampuan nada tingginya yang begitu powerful di depan para juri dan penonton, dirinya sukses mencuri perhatian juri dan mendapatkan tepuk tangan yang meriah dari para penonton.

Bahkan Adriel mendapatkan standing ovation dari para juri. Salah satu juri, Abraham Mateo mengungkap bahwa penampilan Adriel menjadi penampilan paling spesial yang ia saksikan sepanjang audisi X Factor.

“Adriel, saya memberitahu kamu dengan serius. Kamu adalah penampilan paling spesial yang pernah saya lihat di program ini,” ujar Abraham Mateo.

