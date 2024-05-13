Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tingkah Lucu Julian, Kucing Kesayangan Robby Purba yang Buat Gemas

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |18:15 WIB
Tingkah Lucu Julian, Kucing Kesayangan Robby Purba yang Buat Gemas
Robby Purba dan Julian, kucing kesayangannya yang kerap buat netizen gemas. (Foto: Instagram/@robbypurba)
A
A
A

JAKARTA - Kehidupan Robby Purba semakin berwarna berkat kehadiran dua kucing kesayangannya, Julian dan Cimo. Tingkah lucu dan menggemaskan kucing-kucingnya itu kerap kali menarik perhatian warganet di media sosial.

Julian bahkan sempat viral setelah menjatuhkan TV berukuran besar milik sang presenter yang terdapat di ruang tamunya. Alih-alih marah, Robby justru terlihat khawatir dengan kondisi kucingnya.

"Julian enggak apa-apa? It's okay, sayang. Julian, kamu baik-baik saja kan?" kata Robby sambil memeluk Julian dalam gendongannya. 

Tingkah lucu dan menggemaskan Julian tersebut ramai dikomentari warganet. Tak sedikit netizen yang memuji kesabaran sang presenter dalam menghadapi kenakalan kucing-kucingnya.

Kucing kesayangan Robby Purba kerap buat netizen gemas. (Foto: Instagram/@robbypurba)

"Cuma cat lovers yang paham apa yang dirasakan Robby Purba," kata salah satu warganet. Lainnya menambahkan, "Duh, gemas banget melihat Julian dan majikannya (Robby Purba)." 

Halaman:
1 2
