Tingkah Lucu Julian, Kucing Kesayangan Robby Purba yang Buat Gemas

JAKARTA - Kehidupan Robby Purba semakin berwarna berkat kehadiran dua kucing kesayangannya, Julian dan Cimo. Tingkah lucu dan menggemaskan kucing-kucingnya itu kerap kali menarik perhatian warganet di media sosial.

Julian bahkan sempat viral setelah menjatuhkan TV berukuran besar milik sang presenter yang terdapat di ruang tamunya. Alih-alih marah, Robby justru terlihat khawatir dengan kondisi kucingnya.

"Julian enggak apa-apa? It's okay, sayang. Julian, kamu baik-baik saja kan?" kata Robby sambil memeluk Julian dalam gendongannya.

Tingkah lucu dan menggemaskan Julian tersebut ramai dikomentari warganet. Tak sedikit netizen yang memuji kesabaran sang presenter dalam menghadapi kenakalan kucing-kucingnya.

"Cuma cat lovers yang paham apa yang dirasakan Robby Purba," kata salah satu warganet. Lainnya menambahkan, "Duh, gemas banget melihat Julian dan majikannya (Robby Purba)."