Terungkap Alasan Yasmine Ow Gugat Cerai Aditya Zoni Setelah 3 Tahun Menikah

JAKARTA - Yasmine Ow melayangkan gugatan cerai pada sang suami, Aditya Zoni, di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat. Gugatan tersebut bahkan didaftarkan melalui e-court pada 8 Mei 2024.

Meskipun didaftarkan secara online, alasan Yasmine melayangkan gugatan cerainya setelah 3 tahun menikah sudah terungkap. Salah satunya, soal adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara mereka sejak 2022.

Tak kunjung menemui titik terang, Yasmine Ow pun akhirnya memilih untuk melayangkan gugatan cerai ke Aditya Zoni melalui Pengadilan Agama Cibinong.

"Perkara yang diajukan oleh Yasmine yang sudah masuk pengadilan dibuat kuasa hukumnya setelah menikah 2021 dia membina rumah tangga di Babakan Madang Kabupaten Bogor sudah punya anak satu," ungkap Humas Pengadilan Agama Cibinong, Danang Karim kepada awak media Selasa (14/5/2024).

Terungkap alasan Yasmine Ow gugat cerai Aditya Zoni (Foto: Instagram/yxsmine.ow)





"Tahun 2022 rumah tangga mulai goyah dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran," lanjutnya.

Selain itu, Danang juga menerangkan bahwa di dalam gugatan cerai, Yasmine Ow pun turut menyertakan hak asuh anak semata wayangnya, Zayn.

"Yang baru masuk di gugatan ini baru hak asuh apakah harta masuk atau dibahas kalau dilihat dari gugatan ini belum terlihat," jelas Danang.