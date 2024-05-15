Resmi Menikah, Rizky Febian dan Mahalini akan Gelar Acara Keluarga di Bali

Rizky Febian dan Mahalini akan gelar acara keluarga di Bali (Foto: Instagram/@rizkyfbian)

JAKARTA - Rizky Febian dan Mahalini resmi menikah pada Jumat, 10 Mei 2024 di Hotel Raffles Jakarta. Usai menikah, pasangan baru ini disebut-sebut akan menggelar sebuah acara yang dikhususkan untuk keluarganya saja.

Acara tersebut diketahui akan berlangsung di Bali. Bahkan hal itu diungkapkan langsung oleh Sule, ayah Rizky Febian.

BACA JUGA: Sule Meminta Rizky Febian dan Mahalini Tidak Umbar Masalah Rumah Tangga di Media Sosial

"Di bali ya keluarga sajalah, house party. Kebahagiaan, menyangkut kebahagiaan," kata Sule di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa, 14 Mei 2024.

Acara keluarga tersebut digelar sekaligus menjadi ajang untuk menjalin tali silaturahmi dengan keluarga Mahalini di Bali.

Rizky Febian dan Mahalini akan gelar acara keluarga di Bali (Foto: Instagram/@rizkyfbian)





"Sekalian silahturahmi agar lebih dekat lagi, karena kan nikahnya Iky Lini bukan berdua tapi juga keluarga," jelas Sule.