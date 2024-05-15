Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alan Walker Diajak Gabung ke Grup Keluarga Usai Bagikan Nomor WhatsApp

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |09:05 WIB
Alan Walker Diajak Gabung ke Grup Keluarga Usai Bagikan Nomor WhatsApp
Alan Walker diajak gabung ke grup keluarga usai bagikan nomor WhatsApp (Foto: Instagram/alanwalkermusic)
A
A
A

JAKARTA - Alan Walker mendadak bikin heboh netizen Tanah Air. Melalui Instagram Storynya, disjoki asal Norwegia ini membagikan tiga buah nomor WhatsApp-nya.

Diketahui, nomor yang sengaja dibagikan pemilik lagu Faded ini berasal dari provider Indonesia, Malaysia dan Singapura. Ia mengatakan nomor tersebut bisa digunakan netizen untuk menghubunginya jelang konsernya pada Juni 2024 mendatang.

“Walkers, aku mengatur nomor telepon lokal, jadi kalian bisa me-WhatsApp diriku. +62 812 9367 9429 Beri tahu aku jika kalian akan datang ke konserku pada Juni,” tulis Alan, Selasa, 14 Mei 2024.

Tak tanggung-tanggung, baru dua jam membagikan nomor ponselnya, Alan sudah mendapat lebih dari 15 ribu pesan WhatsApp dari para penggemarnya. Alan pun terkejut mengetahui begitu banyak penggemarnya yang rela menghubunginya lewat nomor tersebut.

Alan Walker

Alan Walker diajak gabung ke grup keluarga usai bagikan nomor WhatsApp (Foto: Instagram/alanwalkermusic)

“Wow lebih dari 15 pesan dalam 2 jam, kalian pasti sangat bersemangat untuk konsernya,” kata Alan.

Halaman:
1 2
