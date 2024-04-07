Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Azka Sedih Tak Punya Teman ke Gereja, Deddy Corbuzier: Papa Antarin Deh

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |10:22 WIB
Azka Sedih Tak Punya Teman ke Gereja, Deddy Corbuzier: Papa Antarin Deh
Azka Corbuzier sedih tak punya teman ke Gereja (Foto: Instagram/azkacorbuzier)
A
A
A

JAKARTA - Deddy Corbuzier tiba-tiba menyindir sang putra, Azka Corbuzier, yang menurutnya tidak pernah beribadah ke gereja. Dalam podcast Podhub, mantan mentalis itu mempertanyakan agama yang dianut putranya.

“Apa agamamu?” kata Deddy yang dijawab Azka dengan, “Katolik.” Mantan suami Kalina Ocktaranny itu kemudian menambahkan, “Terus kapan kau ke gereja?” Pertanyaan tersebut, hanya bisa membuat Azka tertunduk sambil tersenyum.

Tak tersinggung dengan ucapan sang ayah, remaja 17 tahun itu justru menjawab, “Dulu kan sama papa. Sekarang sudah enggak bisa.” Jawaban Azka tersebut membuat seisi studio tertawa, sementara Deddy Corbuzier hanya bisa terdiam.

Seperti diketahui, Deddy Corbuzier memutuskan bersyahadat dan memeluk agama Islam, pada 21 Juni 2019. Proses syahadatnya kala itu dibimbing oleh Gus Miftah setelah proses belajar selama 8 tahun.

Azka Corbuzier

Azka Corbuzier sedih tak punya teman ke Gereja (Foto: Instagram/azkacorbuzier)

Kala itu, Deddy mengungkapkan, Katolik adalah agama yang diwarisi orangtuanya, sementara Islam merupakan hasil pencarian imannya. Dia berpendapat, agama harus berjalan dengan logika dan itu ditemukannya dalam Islam.

Deddy Corbuzier kemudian berjanji akan mengantar anaknya untuk beribadah ke gereja. “Ya sudah, Papa antarin deh,” ujarnya yang disambut Azka dengan, “Papa masuk juga enggak (ke gereja)?”

Sang mantan mentalis memastikan dia tidak mempermasalahkan jika harus masuk ke gereja. “Masak hanya karena masuk gereja kita berubah (pindah agama)?” kata Deddy meyakinkan putranya.

Potongan video wawancara ayah dan anak dalam  Podhub yang diunggah di channel YouTube Deddy Corbuzier itu kemudian dibagikan ulang oleh akun TikTok @semut.smooth. Warganet kemudian membagikan pandangan mereka atas kondisi Azka Corbuzier tersebut.

