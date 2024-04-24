Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

More on Mumbles Jawab Keinginan Pendengar dengan Merilis Lagu Lama

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |01:01 WIB
More on Mumbles Jawab Keinginan Pendengar dengan Merilis Lagu Lama
More on Mumbles (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Bagi para pendengar setia More on Mumbles, judul "Lagu Lama" bukanlah hal yang asing. Lagu ini telah dirilis sebelumnya pada tahun 2019 dalam format akustik oleh duo asal Yogyakarta ini.

Namun, tiba-tiba di awal tahun 2024, video penampilan More on Mumbles membawakan "Lagu Lama" dalam format full band mulai menarik banyak perhatian di media sosial. Hal ini menyebabkan munculnya permintaan dari pendengar agar More on Mumbles merekam ulang lagu tersebut dengan versi yang sedang viral tersebut.

More on Mumbles Jawab Keinginan Pendengar dengan Merilis Lagu Lama

Menyikapi hal tersebut, More on Mumbles bersama Sony Music Entertainment Indonesia berusaha untuk merespons keinginan dari para pendengar. "Karena ramai di TikTok, saya dan Awan langsung berdiskusi dengan label apakah mungkin untuk merilis ulang 'Lagu Lama' dengan aransemen yang lebih berbanding. Ternyata, ide ini juga didukung oleh Sony," cerita Lintang, vokalis More on Mumbles. "Secara keseluruhan, lagu ini juga masih terhubung dengan apa yang ingin kami sampaikan dalam album pertama yang saat ini sedang kami selesaikan," tambahnya.

Proses penciptaan "Lagu Lama" bermula dari kisah yang diceritakan oleh Lintang tentang mantan pacarnya yang masih terus memberikan pujian-pujian dengan kata-kata seperti "cantik" dan "kamu selalu menarik" meskipun keduanya sudah tidak bersama lagi.

Meskipun akhirnya mereka tetap kuat untuk tidak kembali bersama, namun ada masa-masa keraguan yang muncul setiap kali mendengar kata-kata manis tersebut. "Hingga akhirnya, perlahan-lahan saya menemukan jalanku sendiri untuk melanjutkan hidup baru bersama Awan hahaha..." tutup Lintang.

Penggarapan "Lagu Lama" juga menjadi sebuah proses musik yang unik bagi More on Mumbles. Berbeda dengan tiga single sebelumnya, produksi "Lagu Lama" dilakukan oleh mereka sendiri di Yogyakarta. "Kami sangat senang diberikan kepercayaan oleh label untuk menggarap lagu ini di Jogja. Ini bukan berarti kami tidak senang bekerja dengan produser, tetapi diberikan kebebasan untuk membuat musik sendiri tentu rasanya berbeda," cerita Awan, sang gitaris. Awan dan Lintang kemudian mengajak mitra musik mereka di Jogja, Yabes Yuniawan, untuk bersama-sama menggarap "Lagu Lama".

Halaman:
1 2
