Penulis Novel Antares, Grace Reinda, Sebut Klaklik Sangat Berguna Bagi Para Penulis

JAKARTA - Antares merupakan salah satu novel hits karya penulis Grace Reinda. Bahkan novel tersebut sangat diminati oleh para remaja yang mengikuti kisahnya.

Berawal dari keinginannya untuk mencoba menulis sebuah cerita yang berbeda dari yang lain melalui dari platform online. Kini karya-karya Grace Reinda semakin dikenal banyak orang.

Sebagai generasi muda, Grace Rienda mengakui bahwa kehadiran platform Klaklik sebagai media untuk menyalurkan ide dan cerita, sangatlah bermanfaat bagi para penulis. Bahkan platform Klaklik menjadi peluang besar untuk para penulis untuk bisa dilirik rumah produksi untuk mengadaptasi karya ceritanya menjadi film dan series yang telah diunggah.

“Tentu platform Klaklik ini sangat berguna bagi para penulis ya, karena tidak mengeluarkan biaya tapi kita bisa mengeluarkan imajinasi, bahkan bisa dilirik untuk diterbitkan untuk para penerbit dan bisa diadaptasi menjadi web series atau layar lebar,” kata Grace Rienda kepada awak media saat ditemui di Pusgiwa UI, Selasa (14/5/2024).

Salah satu karya penulis dari platform Klaklik yang berhasil diangkat menjadi sinetron yaitu ‘Mahligai Untuk Cinta’. Grace Rienda menyatakan sinetron tersebut menjadi motivasi untuk para penulis untuk mulai berkarya di Klaklik.

Penulis novel Antares apresiasi platform Klaklik (Foto: Devi Pattricia/MPI)