Erick Estrada Apresiasi Kehadiran Klaklik Connection yang Berguna untuk Calon Seniman Kembangkan Karir

JAKARTA - Erick Estrada menjadi salah satu bintang tamu dalam event Klaklik Connection yang digelar di Universitas Indonesia, Selasa, 14 Mei 2024. Dalam kesempatan itu, Erick Estrada pun sempat membagikan pengalamannya ketika bermain peran di film produksi MNC Pictures.

Tak cuma itu, ia pun sempat mengajak para mahasiswa untuk mencoba akting bersama di atas panggung.

Pemeran film ‘Srimulat: Hidup Memang Komedi’ itu sangat mengapresiasi kehadiran acara Klaklik Connection. Sebab acara ini menjadi penjembatan para mahasiswa yang memiliki bakat menulis untuk bisa menyalurkannya melalui aplikasi Klaklik.

“Alhamdulillah, saya dari anak kabupaten bisa masuk ke UI. Acara yang diadakan Klaklik ini salah satu aplikasi yang sangat luar biasa. Karena yang punya bakat bisa disalurkan dengan gampang melalui Klaklik,” kata Erick Estrada kepada awak media saat ditemui di Pusgiwa UI.

Menurut Erick, digelarnya Klaklik Connection menjadi gebrakan baru untuk menemukan bakat terbaik para calon seniman-seniman untuk mewujudkan impiannya menjadi penulis maupun memproduksi film melalui karya tulisnya.

Erick Estrada apresiasi kehadiran Klaklik Connection (Foto: Devi Pattricia/MPI)

Terlebih jika mengunggah karya tulisnya melalui Klaklik, maka semakin besar potensi para penulis untuk dibantu oleh MNC Picture agar bisa diadaptasi menjadi film.

“Apalagi dia mengadakan acara di kampus ke kampus gitu. Ini salah satu gebrakan yang luar biasa. Karena banyak seniman yang gak tau jalannya harus gimana untuk menjadi seniman beneran, jadi dibantu sama Klaklik dan MNC Pictures,” jelasnya.

Pria 34 tahun ini sendiri menyoroti kehadiran platform Klaklik bisa turut serta mengembangkan dunia sastra dan juga perfilman Tanah Air, khususnya film-film indie. Sebab, saat ini generasi-generasi muda mulai banyak yang ikut menyalurkan film-film indie berkualitas yang diambil hanya menggunakan handphone.