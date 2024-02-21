Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Mendung Tanpo Udan Jadi Pembuktian Erick Estrada : Pemeran Utama Gak Harus Good Looking

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |07:33 WIB
Mendung Tanpo Udan Jadi Pembuktian Erick Estrada : Pemeran Utama Gak Harus Good Looking
Erick Estrada buktikan diri film Mendung Tanpo Udan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Erick Estrada tak kuasa menahan tangis ketika hadir dalam acara press screening film terbarunya, Mendung Tanpo Udan. Erick mengingat kembali perjuangannya menghidupkan karakter Udan serta membuktikan bahwa dirinya layak menjadi pemeran utama.

Pasalnya, terpilihnya Erick sebagai pemeran utama sempat menimbulkan kontroversi. Kala itu, dia dianggap kurang pantas untuk menjadi pemeran utama oleh netizen.

Mendung Tanpo Udan Jadi Pembuktian Erick Estrada : Pemeran Utama Gak Harus Good Looking

Mereka berekspektasi bahwa pemeran utamanya adalah aktor yang selain dikenal karena kemampuan aktingnya, populer juga karena ketampanannya seperti Jefri Nichol dan Rizky Nazar.

Erick mengaku ikhlas dengan protes yang mengarah kepadanya. Dia pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada sutradara dan produser yang masih mempercayainya akan berhasil menghidupkan karakter Udan hingga akhirnya film ini akan tayang di bioskop.

"Aku ikhlas, saya terima kasih untuk karakter Udan. Terima kasih untuk sutradara yang mengikhlaskan karakter Udan untuk memilih seorang Erick Estrada," ujar Erick Estrada di kawasan Senayan, Jakarta Pusat

Erick meyakini bahwa pemeran utama tak melulu harus good looking. Syarat menjadi pemeran utama yang paling utama tentu harus jago akting

"Naskah yang memilih karakter. Lead itu gak harus good looking. Siapapun itu, mau good looking pinter akting, jelek pinter akting, itu yang dinamakan aktor," sambungnya.

Erick pun mengapresiasi industri perfilman Indonesia yang kini terus bergerak maju dimana rumah produksi, produser, sutradara dan jajaran yang terlibat dalam pemilihan aktor, tak lagi menilai dari popularitas dan penampilan fisiknya saja.

