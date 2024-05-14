Sidang Perdana Perceraian Yasmine Ow dan Aditya Zoni Digelar 22 Mei 2024

Sidang perdana perceraian Yasmine Ow dan Aditya Zoni digelar 22 Mei (Foto: Instagram/real_aditya1)

JAKARTA - Rumah tangga Aditya Zoni tengah berada diujung tanduk. Secara mendadak Yasmine Ow melayangkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat.

Hal itu dibenarkan oleh Humas Pengadilan Agama Cibinong, Danang Karim, saat dikonfirmasi awak media Selasa (14/5/2024).

BACA JUGA: Aditya Zoni Digugat Cerai Yasmine Ow di Pengadilan Agama Cibinong

Dia menyebut bahwa gugatan itu didaftarkan Yasmine Ow secara online tanpa kehadiran ibu satu anak itu di Pengadilan.

Setelah menerima gugatan cerai itu, rencananya sidang perdana akan digelar pada 22 Mei 2024 di Pengadilan Agama Cibinong dengan agenda mediasi.

Sidang perdana perceraian Yasmine Ow dan Aditya Zoni digelar 22 Mei (Foto: Instagram/real_aditya1)





"Direncanakan ini sudah ditunjuk majelisnya dan akan melaksanakan sidang pertama pada tanggal 22 Mei 2024," kata Danang Karim kepada awak media.

Sebelum adanya kabar ini, Aditya Zoni berulang kali menegaskan rumah tangganya dengan Yasmine Ow masih baik-baik saja.

BACA JUGA: Netizen Ramai Tanya Kabar Cerai Usai Yasmine Ow Pajang Foto Lebaran Tanpa Aditya Zoni

"Saya sama Yasmin masih baik-baik aja, hubungannya masih baik-baik aja, nggak ada yang perlu diklarifikasi apa-apa sebetulnya. Cuma kalau emang ada nanti klarifikasi itu adalah hak saya dan Yasmin," ujar Aditya Zoni saat ditemui di kawasan Menteng Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

(van)