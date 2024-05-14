Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sidang Perdana Perceraian Yasmine Ow dan Aditya Zoni Digelar 22 Mei 2024

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |18:33 WIB
Sidang Perdana Perceraian Yasmine Ow dan Aditya Zoni Digelar 22 Mei 2024
Sidang perdana perceraian Yasmine Ow dan Aditya Zoni digelar 22 Mei (Foto: Instagram/real_aditya1)
A
A
A

JAKARTA - Rumah tangga Aditya Zoni tengah berada diujung tanduk. Secara mendadak Yasmine Ow melayangkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat.

Hal itu dibenarkan oleh Humas Pengadilan Agama Cibinong, Danang Karim, saat dikonfirmasi awak media Selasa (14/5/2024).

Dia menyebut bahwa gugatan itu didaftarkan Yasmine Ow secara online tanpa kehadiran ibu satu anak itu di Pengadilan.

Setelah menerima gugatan cerai itu, rencananya sidang perdana akan digelar pada 22 Mei 2024 di Pengadilan Agama Cibinong dengan agenda mediasi.

Aditya Zoni dan Yasmine Ow

Sidang perdana perceraian Yasmine Ow dan Aditya Zoni digelar 22 Mei (Foto: Instagram/real_aditya1)


"Direncanakan ini sudah ditunjuk majelisnya dan akan melaksanakan sidang pertama pada tanggal 22 Mei 2024," kata Danang Karim kepada awak media.

Sebelum adanya kabar ini, Aditya Zoni berulang kali menegaskan rumah tangganya dengan Yasmine Ow masih baik-baik saja. 

"Saya sama Yasmin masih baik-baik aja, hubungannya masih baik-baik aja, nggak ada yang perlu diklarifikasi apa-apa sebetulnya. Cuma kalau emang ada nanti klarifikasi itu adalah hak saya dan Yasmin," ujar Aditya Zoni saat ditemui di kawasan Menteng Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

(van)

