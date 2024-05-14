Tangis Ruben Onsu Pecah saat Ungkap Kondisi Rumah Tangganya dengan Sarwendah

JAKARTA - Ruben Onsu akhirnya angkat bicara terkait permasalahan rumah tangga yang tengah dialaminya bersama Sarwendah. Namun, bapak tiga anak itu mengaku hanya bisa tertawa saat menceritakan masalah yang saat ini tengah dihadapinya.

Bukan tanpa alasan, sebab Ruben tidak hanya sedang menghadapi konflik rumah tangga saja, tetapi juga kesehatan. Sambil berusaha keras menahan tangis, Ruben mengatakan bahwa sudah terlalu banyak orang yang ikut campur dengan masalahnya.

BACA JUGA: Ruben Onsu Tanggapi Isu Keretakan Rumah Tangganya dengan Sarwendah

Padahal, sebagai seorang kepala rumah tangga, Ruben mengaku memiliki caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Kalau ditanya, saya itu cuma ketawa doang gitu ya, karena terlalu banyak (yang) ikut campur. Ya, apa sih, yang menurut saya itu bukan menjadi pikiran utama. Bukan menyepelekan atau ngegampangin, tapi saya bisa menyelesaikan dengan caranya sendiri," ungkap Ruben Onsu, dikutip dari akun Instagram @rumpi_gosip.

Tangis Ruben Onsu saat ungkap kondisi rumah tangga (Foto: Instagram/sarwendah29)

"Terlalu banyak orang yang seolah-olah dekat, banyak ikut campur padahal sebenarnya gini, saya lagi konsen dengan cerita yang berbeda gitu, nggak gampang lho," lanjutnya.

Saat ini, Ruben juga mengaku sedang berusaha keras untuk tetap fokus pada pekerjaannya, di tengah rumor masalah rumah tangga dan juga kesehatannya.

"Kita dituntut profesional, dan itu sedang saya lakukan. Jadi berita A, B, C, D, E, dari yang lalu juga, sudah deh, saya ngapain aja pasti beloknya ke mana, capek. Jadinya yang mau saya pikirin sekarang kesehatan saya dulu," imbuhnya.