Ruben Onsu Tanggapi Isu Keretakan Rumah Tangganya dengan Sarwendah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |10:07 WIB
Ruben Onsu tanggapi isu keretakan rumah tangga dengan Sarwendah (Foto: IG Ruben)
JAKARTA - Ruben Onsu akhirnya muncul dan menanggapi soal isu keretakan rumah tangganya bersama Sarwendah.

Setelah lama bungkam, sambil menangis Ruben Onsu menceritakan bahwa alasannya selama ini diam dikarenakan tengah berjuang sembuh dari penyakit yang diidapnya.

"Yang bersandar di pundak gua banyak banget. Tapi percaya atau tidak saya hanya bisa diam, menelan ludah," kata Ruben Onsu dikutip dari Instagram @rumpi_gosip, Selasa (14/5/2024).

Ruben juga berusaha untuk mengalihkan perhatiannya ketika muncul kabar negatif soal rumah tangganya.

"Terus saya selalu alihkan pandangan saya yang mungkin itu mendistrak" ungkap Ruben Onsu.

Menurut Ruben, banyak orang ikut campur dengan urusan rumah tangganya. Padahal menurut Ruben, saat ini yang paling utama bukan mendramatisir soal kabar miring tersebut.

"Kalau ditanya gua tuh cuma ketawa doang ya, karena terlalu banyak ikut campur. Ya apa sih yang menurut gua gitu, itu bukan menjadi pikiran utama," terang Ruben Onsu.

Sebab, bapak tiga anak ini punya cara sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya.

"Bukan menyepelekan atau ngegampangin, tapi saya bisa menyelesaikan dengan cara saya sendiri," ujar Ruben Onsu.

