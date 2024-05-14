Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aktor Kang Hoon Jadi Anggota Sementara Running Man

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |19:30 WIB
Aktor Kang Hoon Jadi Anggota Sementara <i>Running Man</i>
Kang Hoon jadi anggota sementara Running Man. (Foto: SBS)
A
A
A

SEOUL - Kang Hoon bergabung sebagai anggota ‘sementara’ Running Man. Hal itu diumumkan tim produksi dengan merilis foto sang aktor bersama member tetap program tersebut, pada 14 Mei 2024.

Sebelum bergabung sebagai anggota sementara Running Man, Kang Hoon sebenarnya sudah enam kali tampil sebagai bintang tamu dalam program tersebut. Keunikan sang aktor membuat member tetap dan tim produksi sepakat untuk menggaetnya. 

Kang Hoon menarik perhatian penggemar Running Man karena sikapnya yang selalu ingin bersaing dengan Kim Jong Kook. Sang aktor diketahui sudah menyelesaikan syuting perdananya bersama member Running Man lainnya. 

Setelah Jeon So Min keluar, Running Man hanya menyisakan enam member: Ji Suk Jin, Yoo Jae Suk, Kim Jong Kook, Ji Suk Jin, Song Ji Hyo, dan Yang Se Chan. Untuk mengisi kekosongan tersebut, tim produksi menghadirkan anggota sementara. 

Kang Hoon jadi anggota sementara Running Man. (Foto: SBS)

“Dengan posisi anggota sementara ini, kami berharap, tidak akan ada pihak yang merasa terbebani,” ujar perwakilan tim produksi seperti dikutip dari Soompi, pada Selasa (14/5/2024). 

Episode perdana Kang Hoon sebagai anggota sementara Running Man rencananya akan tayang di SBS, pada 26 Mei 2024, pukul 18.15 KST (16.15 WIB).*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/12/33/2593209/cha-eun-woo-astro-jadi-bintang-tamu-running-man-tayang-bulan-ini-TmZdAW8bL1.jpg
Cha Eun Woo ASTRO Jadi Bintang Tamu Running Man, Tayang Bulan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/18/33/2564079/running-man-tak-tayang-pekan-ini-sbs-siapkan-episode-spesial-kgyzDKMAaD.jpg
Running Man Tak Tayang Pekan Ini, SBS Siapkan Episode Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/24/33/2537031/jeon-so-min-ungkap-penyebab-kakinya-harus-dioperasi-Z78tF4h8du.jpg
Jeon So Min Ungkap Penyebab Kakinya Harus Dioperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/21/33/2535917/operasi-kaki-jeon-so-min-rehat-dari-running-man-OGctE2bHur.jpg
Operasi Kaki, Jeon So Min Rehat dari Running Man
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/14/206/2424571/episode-terakhir-lee-kwang-soo-pemain-running-man-tulis-surat-mengharukan-IKkUifXoZp.jpg
Episode Terakhir Lee Kwang Soo, Pemain Running Man Tulis Surat Mengharukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/06/09/33/2226782/jeon-so-min-kesal-dengan-seluruh-bintang-tamu-pria-di-running-man-h2qyzVMZ8T.jpg
Jeon So Min Kesal dengan Seluruh Bintang Tamu Pria di Running Man
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement