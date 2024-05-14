Aktor Kang Hoon Jadi Anggota Sementara Running Man

SEOUL - Kang Hoon bergabung sebagai anggota ‘sementara’ Running Man. Hal itu diumumkan tim produksi dengan merilis foto sang aktor bersama member tetap program tersebut, pada 14 Mei 2024.

Sebelum bergabung sebagai anggota sementara Running Man, Kang Hoon sebenarnya sudah enam kali tampil sebagai bintang tamu dalam program tersebut. Keunikan sang aktor membuat member tetap dan tim produksi sepakat untuk menggaetnya.

Kang Hoon menarik perhatian penggemar Running Man karena sikapnya yang selalu ingin bersaing dengan Kim Jong Kook. Sang aktor diketahui sudah menyelesaikan syuting perdananya bersama member Running Man lainnya.

Setelah Jeon So Min keluar, Running Man hanya menyisakan enam member: Ji Suk Jin, Yoo Jae Suk, Kim Jong Kook, Ji Suk Jin, Song Ji Hyo, dan Yang Se Chan. Untuk mengisi kekosongan tersebut, tim produksi menghadirkan anggota sementara.

“Dengan posisi anggota sementara ini, kami berharap, tidak akan ada pihak yang merasa terbebani,” ujar perwakilan tim produksi seperti dikutip dari Soompi, pada Selasa (14/5/2024).

Episode perdana Kang Hoon sebagai anggota sementara Running Man rencananya akan tayang di SBS, pada 26 Mei 2024, pukul 18.15 KST (16.15 WIB).*

(SIS)