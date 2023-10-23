Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Jeon So Min Mundur dari Running Man setelah 6 Tahun

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |10:55 WIB
Alasan Jeon So Min Mundur dari <i>Running Man</i> setelah 6 Tahun
Alasan Jeon So Min mundur dari Running Man setelah 6 tahun. (Foto: Esquire)
A
A
A

SEOUL - Aktris Jeon So Min akan mengundurkan diri dari program variety show Running Man. Hal itu diumumkan agensi sang aktris, King Kong By Starship lewat keterangan resminya, pada 23 Oktober 2023. 

“Dia akan syuting episode terakhirnya bersama Running Man pada 30 Oktober mendatang. Mengingat ini bukan hubungan yang singkat, tentu berat bagi sang aktris untuk mengambil keputusan ini,” ujar agensi tersebut dikutip dari Allkpop, Senin (23/10/2023). 

Setelah diskusi panjang dengan bintang Running Man lainnya, Jeon So Min akhirnya mengambil keputusan mundur. Alasannya, agar sang aktris bisa menghabiskan waktu untuk diri sendiri dan kembali ke dunia hiburan sebagai pribadi lebih baik. 

“Kami berterima kasih untuk tim produksi dan cast Running Man yang telah berbagi suka dan duka bersama sejak April 2017. Kami berharap, kalian bisa terus mendukung langkah Jeon So Min ke depannya,” ungkap King Kong by Starship dalam akhir keterangannya. 

Jeon So Min mundur dari Running Man. (Foto: Hancinema)

Keputusan Jeon So Min tersebut didukung penuh oleh fans. Akun @runningman_bigrespect_9012 mengatakan, "Sukses untuk langkah barumu, Somin. Terima kasih untuk kerja kerasmu di Running Man selama 6 tahun terakhir."

Episode pamungkas Jeon So Min dengan Running Man akan tayang di SBS pada 30 Oktober mendatang.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705/top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158190/choi_woo_shik_digaet_bintangi_drama_adaptasi_webtoon_whale_star_the_gyeongseong_mermaid-Gayd_large.jpg
Choi Woo Shik Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Whale Star: The Gyeongseong Mermaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/205/3158169/g_dragon-wyYi_large.jpg
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/206/3156761/blue_dragon_series_awards_2025-qQAI_large.jpeg
Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Series Awards 2025, When Life Gives You Tangerines Berjaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/205/3151155/konser_stayc-rpkh_large.jpeg
Konser STAYC di Jakarta, Penonton: Gak Mau Pulang, Maunya Digoyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130675/sunwoo_the_boyz-2haM_large.jpg
Sunwoo THE BOYZ Dihujat Buntut Kontroversi Sikap Tak Sopan, Agensi Minta Maaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement