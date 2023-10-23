Alasan Jeon So Min Mundur dari Running Man setelah 6 Tahun

SEOUL - Aktris Jeon So Min akan mengundurkan diri dari program variety show Running Man. Hal itu diumumkan agensi sang aktris, King Kong By Starship lewat keterangan resminya, pada 23 Oktober 2023.

“Dia akan syuting episode terakhirnya bersama Running Man pada 30 Oktober mendatang. Mengingat ini bukan hubungan yang singkat, tentu berat bagi sang aktris untuk mengambil keputusan ini,” ujar agensi tersebut dikutip dari Allkpop, Senin (23/10/2023).

Setelah diskusi panjang dengan bintang Running Man lainnya, Jeon So Min akhirnya mengambil keputusan mundur. Alasannya, agar sang aktris bisa menghabiskan waktu untuk diri sendiri dan kembali ke dunia hiburan sebagai pribadi lebih baik.

“Kami berterima kasih untuk tim produksi dan cast Running Man yang telah berbagi suka dan duka bersama sejak April 2017. Kami berharap, kalian bisa terus mendukung langkah Jeon So Min ke depannya,” ungkap King Kong by Starship dalam akhir keterangannya.

Keputusan Jeon So Min tersebut didukung penuh oleh fans. Akun @runningman_bigrespect_9012 mengatakan, "Sukses untuk langkah barumu, Somin. Terima kasih untuk kerja kerasmu di Running Man selama 6 tahun terakhir."

Episode pamungkas Jeon So Min dengan Running Man akan tayang di SBS pada 30 Oktober mendatang.*

(SIS)