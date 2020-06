SEOUL- Member Running Man, Jeon So Min mengungkapkan kekecewaanya pada semua bintang tamu pria di Running Man. Hal tersebut diungkapkannya dalam episode terbaru ke-506 pada 7 Juni 2020. Dalam episode tersebut, So Min tampak curhat kepada member Twice yang menjadi bintang tamu, Nayeon, Jeongyeon dan Dahyun.

Awalnya ia mengaku kesepian karena tidak ada siapapun yang mengirimnya pesan. Mendengar hal tersebut, para member Twice menawarkan diri untuk bertukar nomor dengan sang aktris.

Bukannya langsung mengiyakan ajakan kedua member Twice, So Min malah mengungkapkan kekesalannya pada bintang tamu pria di Running Man.

"Kalau itu bintang tamu cowok, aku pasti akan langsung mengeluarkan ponselku. Selama tiga tahun aku di Running Man, tidak ada yang pernah minta nomor ponselku. Apakah ini masuk akal?," kata Seo Min.

Kemudian Nayeon bertanya kepada Seo Min, “Apa kamu pernah merasa benar-benar tertarik pada bintang tamu pria?".

Namun So Min tidak menjawab dan menanggapi dengan tawa. Member Twice mulai menyebut nama Jinyoung GOT7 yang juga satu agensi dengan Twice

"Di TV, kelihatannya kamu sangat suka Jinyoung oppa," ungkap Dahyun.

So Min pun tampak mulai bersemangat dan bertanya kepada para member Twice tentang Jinyoung.

"Dia benar-benar ganteng kan? Ini pertama kalinya aku merasa hatiku melihat betapa tampannya seseorang," kata Seo Min.

"Kamu harus mendekatinya," sahut Nayeon.

Lucunya, Haha kemudian menimpali percakapan mereka dan mengungkapkan "Dia sudah ditolak."

(qlh)