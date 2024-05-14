Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Putri Isnari Bahagia Menikah, Ria Ricis Nyinyir: Halah, Masih 1 Bulan

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |14:39 WIB
Putri Isnari Bahagia Menikah, Ria Ricis Nyinyir: Halah, Masih 1 Bulan
Ria Ricis tampak melempar candaan nyinyir pada pedangdut Putri Isnari yang mengaku bahagia menikah. (Foto: Instagram/@da4_putri03/@riaricis1795)
A
A
A

JAKARTA - Putri Isnari mengaku, sangat bahagia setelah dipinang anak pengusaha batu bara asal Kalimantan, Abdul Azis. Sang pedangdut dipinang dalam akad nikah adat Bugis, pada 20 April silam. 

Masya Allah, bahagia sudah menikah. Insya Allah, mudah-mudahan bahagia terus,” kata pedangdut jebolan D’Academy tersebut dalam program talk show Pagi Pagi Ambyar, pada 13 Mei 2024. 

Putri Isnari mengaku bahagia menikah, Ria Ricis nyinyir. (Foto: Instagram/@da4_putri03)

Pernyataan Putri Isnari tersebut langsung ditanggapi Ria Ricis dengan sebuah komentar sindiran. “Halah, namanya juga baru 1 bulan. Dulu waktu menikah 1 bulan saya juga kan diundang ke sini. Bilangnya, bahagia. Itu (baru) sebulan,” tuturnya. 

Namun sang pedangdut menanggapi bijak pernyataan Ricis yang baru bercerai dari Teuku Ryan, pada 2 Mei silam itu. “Amin, mudah-mudahan pernikahan saya bisa seumur hidup. Amin,” katanya lagi. 

Potongan video Ria Ricis mengomentari pernikahan Putri Isnari tersebut diunggah ulang akun @lambegosiip di Instagram. Unggahan itu kemudian ramai dikomentari warganet yang sebagian besar menghujat sang YouTuber. 

Putri Isnari mengaku bahagia menikah, Ria Ricis nyinyir. (Foto: Instagram/@da4_putri03)

“Dih, kok julid sih. Jangan samakan dong pernikahanmu dengan orang lain Ricis,” kata @wet****. Akun @vant**** menambahkan, “Ya mungkin dia iri karena pernikahannya tidak bahagia dan tak langgeng.” 

Akun @tani****** menambahkan, “Ricis enggak boleh begitu ya. Kalau pernikahanmu gagal, kamu tidak boleh mengomentari orang lain yang sedang bahagia dengan pernikahannya. Mending didoakan saja, jangan malah adu nasib.” 

Halaman:
1 2
