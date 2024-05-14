Sule Ucap Syukur, Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini Berjalan Lancar

Sule ucap syukur, pernikahan Rizky Febian dan Mahalini berjalan lancar (Foto: Instagram/ferdinan_sule)

JAKARTA - Sule mengucap syukur atas kelancaran pernikahan putra sulungnya, Rizky Febian.

Diketahui, Rizky Febian telah resmi menikahi kekasihnya, Mahalini pada Jumat, 10 Mei 2024 di Hotel Raffles Jakarta. Usai menggelar akad nikah di pagi hari, resepsi pernikahan pun dilangsungkan pada malam harinya.

"Nikah kemarin ya alhamdulillah, selamatlah. Sudah beres, sudah kelar, sudah pecah bisul lah," kata Sule di kawasan Tendean Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2024).

Sebelum menggelar akad nikah, Rizky Febian dan Mahalini sempat panen hujatan karena diduga menikah beda agama. Sebab Mahalini menggelar upacara adat di kediamannya di Bali bak seperti menikah.

Namun faktanya, Mahalini hanya menjalani prosesi Mepamit alias pamitan kepada keluarga dan leluhurnya karena akan ikut bersama suami.

Sule selalu jadi garda terdepan untuk melindungi Rizky Febian dan sang menantu di kala banyaknya potongan video yang tersebar di media sosial.

"Yaudah itu mah udah biasa mungkin buzzer atau haters yang buat itu yasudah," ujar Sule.

"Gak apa-apa lah orang benci yang penting kita gak benci sama siapapun. Mau mereka gimana yaudah lah," tambahnya.