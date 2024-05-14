Diding Boneng Ogah Nikah Lagi di Usia 74 Tahun, Pilih Hidup Sendirian di Kontrakan Sempit

JAKARTA - Zainal Abidin alias Diding Boneng memilih untuk tidak lagi menikah di usianya yang genap 74 tahun. Tak hanya itu, bintang Warkop DKI ini juga mengaku betah tinggal sendirian di sebuah kontrakan sempit kawasan Bekasi, Jawa Barat.

Boneng sendiri mengaku sudah pernah menikah dua kali. Jika istri pertamanya meninggal dunia karena sakit, istri keduanya memilih untuk berpisah lantaran ada banyak masalah hidup yang dilalui selama pernikahan mereka.

Saat ini, Boneng mengaku lebih betah tinggal sendirian di sebuah kontrakan. Di sela-sela waktu kosongnya, Boneng pun memilih mengajar teater bersama komunitas setempat.

Baginya, hal itu sudah cukup merasakan kebahagiaan hidup meski dengan kondisi ekonomi yang serba pas-pasan.

Diding Boneng ogah nikah lagi (Foto: Ist)





"Enak, buat saya enak (hidup sendiri), Insha Allah, dari pada saya punya teman hidup masalah mulu tiap hari ngapain, tiap hari masalah, tiap bulan masalah," kata Diding Boneng dikutip dari Kanal YouTube Melaney Ricardo, Selasa (14/5/3024).

Lebih lanjut, Boneng tak pernah merasa kesepian selama hidup sendiri.

Dia justru bersyukur masih bisa menekuni dunia teater hingga masa tua.