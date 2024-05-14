Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Diding Boneng Ogah Nikah Lagi di Usia 74 Tahun, Pilih Hidup Sendirian di Kontrakan Sempit

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |16:35 WIB
Diding Boneng Ogah Nikah Lagi di Usia 74 Tahun, Pilih Hidup Sendirian di Kontrakan Sempit
Diding Boneng ogah nikah lagi (Foto: YouTube)
A
A
A

JAKARTA - Zainal Abidin alias Diding Boneng memilih untuk tidak lagi menikah di usianya yang genap 74 tahun. Tak hanya itu, bintang Warkop DKI ini juga mengaku betah tinggal sendirian di sebuah kontrakan sempit kawasan Bekasi, Jawa Barat.

Boneng sendiri mengaku sudah pernah menikah dua kali. Jika istri pertamanya meninggal dunia karena sakit, istri keduanya memilih untuk berpisah lantaran ada banyak masalah hidup yang dilalui selama pernikahan mereka.

Saat ini, Boneng mengaku lebih betah tinggal sendirian di sebuah kontrakan. Di sela-sela waktu kosongnya, Boneng pun memilih mengajar teater bersama komunitas setempat.

Baginya, hal itu sudah cukup merasakan kebahagiaan hidup meski dengan kondisi ekonomi yang serba pas-pasan.

Diding Boneng

Diding Boneng ogah nikah lagi (Foto: Ist)


"Enak, buat saya enak (hidup sendiri), Insha Allah, dari pada saya punya teman hidup masalah mulu tiap hari ngapain, tiap hari masalah, tiap bulan masalah," kata Diding Boneng dikutip dari Kanal YouTube Melaney Ricardo, Selasa (14/5/3024).

Lebih lanjut, Boneng tak pernah merasa kesepian selama hidup sendiri.

Dia justru bersyukur masih bisa menekuni dunia teater hingga masa tua.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement