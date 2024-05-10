Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Diding Boneng Dedikasikan Hidup Jadi Guru Teater

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 10 Mei 2024 |18:01 WIB
Diding Boneng Dedikasikan Hidup Jadi Guru Teater
Diding Boneng hidup miris di kontrakan sempit (Foto: Youtube Melaney Ricardo)
JAKARTA - Nama Diding Boneng tak asing lagi di dunia hiburan Tanah Air. Dia dikenal sebagai pelawak senior era 1970-an dan sering terlibat.

Namun, Diding Boneng kini jarang tampil di televisi maupun di ranah layar lebar. Publik pun banyak yang penasaran terkait kabar terkini sang pelawak.

Dalam kanal YouTube Melaney Ricardo, Diding Boneng menceritakan kehidupannya kini usai jarang tampil di ruang publik.

Diding Boneng Dedikasikan Hidup Jadi Guru Teater

Pria 74 tahun itu mengaku sehat dan masih aktif mengajar di berbagai komunitas teater Jabodetabek.

"Hari-hari saya yang pasti saya latihan, mengajar teater di beberapa grup, terutama di daerah Jakarta Timur. Kalau tinggal saya sebenarnya masih di Jakarta, di Matraman, cuma beberapa tahun ini saya ngajar di Bekasi, di Tambun," ujar Diding Boneng dikutip Jum'at (10/5/2024).

Lantaran terkendala jarak, Diding Boneng memilih untuk mencari tempat tinggal sementara selama mengajar di Bekasi.

Dia memilih tinggal seorang diri di kontrakan tiga petak yang cukup sempit.

"Saya ada problem bolak-balik ngajar, kadang saya kehabisan kendaraan, karena latihannya sore sampai malam, kadang udah nggak ada kereta ke Jakarta dari Bekasi, makanya saya carilah kontrakan atau kos di Tambun," lanjut Boneng.

"Jadi sekarang saya lebih banyak di Tambun, sendirian," sambungnya.

Boneng merasa teater sudah menjadi bagian dari hidupnya. Dia bahkan bisa sakit jika absen latihan atau mengajar teater.

Menariknya, Boneng tak pernah memanfaatkan keahliannya di dunia teater sebagai sumber pendapatan utama.

