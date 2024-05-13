JAKARTA - Aktor dan pelawak senior, Diding Boneng, masih semangat menggeluti dunia akting sebagai guru teater di usia senjanya.
Namun, kehidupan Diding Boneng pun tak seberuntung pelawak senior lain. Pria 74 tahun itu kini tinggal di sebuah kontrakan sempit kawasan Bekasi, Jawa Barat.
Boneng memilih tinggal disana karena lebih dekat dengan tempat mengajarnya selaku guru teater.
"Saya ada problem bolak-balik ngajar, kadang saya kehabisan kendaraan, karena latihannya sore sampai malam, kadang udah nggak ada kereta ke Jakarta dari Bekasi, makanya saya carilah kontrakan atau kos di Tambun," jelas Boneng dikutip dari Kanal YouTube Melaney Ricardo, Jum'at (10/5/2024).