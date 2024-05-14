6 bulan Cerai dari Virgoun, Inara Rusli Sudah Mulai Buka Hati

JAKARTA - Inara Rusli sudah enam bulan menyandang status janda pasca-cerai dari Virgoun. Kendati begitu, ibu tiga anak ini mengaku sudah berdamai dengan keadaannya yang harus menyandang status baru di usia 30 tahun.

Kini, Inara mengaku sudah mulai membuka hatinya untuk sosok tambatan hati yang baru. Akan tetapi, dia masih belum memiliki target soal kapan dirinya akan kembali menikah.

"Buka hati mah buka hati, cuma nggak mau ngoyo lah, nggak mau pasang target juga," ujar Inara Rusli dikutip dari tayangan Intens Investigasi.

Mantan personel girlband Bexxa ini mengatakan bahwa dia mencoba untuk memasrahkan diri pada sang pencipta. Bahkan dia pun memilih untuk berdoa sampai akhirnya mendapatkan calon pendamping di waktu dan kondisi yang tepat.

Inara Rusli sudah buka hati pasca-cerai dari Virgoun (Foto: Instagram/mommy_starla)

"Karena perihal jodoh, umur kemudian rezeki itu kan rahasia Allah," jelasnya.

"Jadi ya cukup didoakan aja mudah-mudahan Allah bisa kasih di timing yang tepat," lanjutnya.