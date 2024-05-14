Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

6 bulan Cerai dari Virgoun, Inara Rusli Sudah Mulai Buka Hati

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |15:05 WIB
6 bulan Cerai dari Virgoun, Inara Rusli Sudah Mulai Buka Hati
Inara Rusli sudah buka hati pasca-cerai dari Virgoun (Foto: Instagram/mommy_starla)
A
A
A

JAKARTA - Inara Rusli sudah enam bulan menyandang status janda pasca-cerai dari Virgoun. Kendati begitu, ibu tiga anak ini mengaku sudah berdamai dengan keadaannya yang harus menyandang status baru di usia 30 tahun.

Kini, Inara mengaku sudah mulai membuka hatinya untuk sosok tambatan hati yang baru. Akan tetapi, dia masih belum memiliki target soal kapan dirinya akan kembali menikah.

"Buka hati mah buka hati, cuma nggak mau ngoyo lah, nggak mau pasang target juga," ujar Inara Rusli dikutip dari tayangan Intens Investigasi.

Mantan personel girlband Bexxa ini mengatakan bahwa dia mencoba untuk memasrahkan diri pada sang pencipta. Bahkan dia pun memilih untuk berdoa sampai akhirnya mendapatkan calon pendamping di waktu dan kondisi yang tepat.

Inara Rusli

Inara Rusli sudah buka hati pasca-cerai dari Virgoun (Foto: Instagram/mommy_starla)

"Karena perihal jodoh, umur kemudian rezeki itu kan rahasia Allah," jelasnya.

"Jadi ya cukup didoakan aja mudah-mudahan Allah bisa kasih di timing yang tepat," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/33/3123690/inara_rusli-IACa_large.jpg
Virgoun Punya Pacar Baru, Inara Rusli: Duh, Biarin Saja Deh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/33/3123684/inara_rusli-Fy8M_large.jpg
Inara Rusli Bongkar Kesepakatan dengan Virgoun soal Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/33/3122076/demi_anak_inara_rusli_dan_virgoun_rencanakan_buka_puasa_bersama-AkcC_large.jpg
Demi Anak, Inara Rusli dan Virgoun Rencanakan Buka Puasa Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/33/3078698/inara_rusli-7ZKk_large.jpg
Alhamdulillah, Inara Rusli Dapat Restu Anak untuk Menikah Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/33/3077858/inara_rusli-P1a2_large.jpg
Inara Rusli Sedang Dekat dengan Seorang Pria, Siap Lepas Status Janda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/33/3077448/inara_rusli-n9ui_large.jpg
Kompaknya Inara Rusli dan Virgoun di Konser Anaknya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement