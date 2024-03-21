Inara Rusli Titip Pesan Penting pada Anak: Utamakan Rapi daripada Cantik

JAKARTA —Inara Rusli, mantan istri Virgoun ini sering kali menitipkan pesan untuk putri sulungnya, Starla. Baru-baru ini Inara membeberkan pesan penting yang selalu ia berikan pada Starla. Inara membagikannya pesannya itu lewat akun Instagram pribadinya @mommy_starla, Kamis (21/3/2024).

Dalam unggahan tersebut, Inara dan Starla terlihat sedang duduk bersama. Inara terlihat mengenakan knitwear garis-garis hitam dan cokelat serta rok cokelat dan kerudung cokelat. Di sampingnya ada Starla yang terlihat menawan dengan balutan gamis cokelat yang dilapisi dengan jaket jeans dan kerudung navy.

Melalui keterangan foto, Inara menyampaikan beberapa pesan penting yang selalu harus diperhatikan sang anak dalam menjalani kehidupan ini. Termasuk masalah penampilan.

“Sedari kecil, anak2 terutama Starla krn dy perempuan, slalu ku tanamkan bahwa lebih utama rapih ketimbang cantik, lebih utama sopan ketimbang pintar, lebih utama cukup daripada berlebihan,” tulis Inara Rusli.

Pesan Inara yang dibandingkan tersebut ternyata saling berhubungan. Ketika sang anak tampil rapi maka akan terlihat cantik, ketika menjaga sopan dan santun maka diberi kecerdasan.

“Spy kelak insyaallah dy tumbuh menjadi seseorang yg cantik, pintar dan pny byk bakat yg mampu melihat sisi orglain lbh jauh dr sekedar apa yg terlihat mata dan menghargai orglain apapun keadaan org tsb dan tp mengurangi value dirinya dan mengesampingkan perintah TuhanNya, aamiin,” ucap Inara.

Dalam kesempatan ini, Inara pun menjawab pertanyaan netizen yang menyebut Starla mirip dengan Virgoun dibanding dirinya. Ini bukanlah suatu hal yang harus diperdebatkan. Pasalnya, Starla memang benar-benar anak dari Inara dengan Virgoun. Menurut Inara, malah akan aneh jika Starla mirip dengan lelaki lain.

“Pd heran liat anak mirip bapaknya, ntar klo mirip laki org atau laki lu lbh heran Ig lu, ribut dah lu ber2,” tulis Inara.

