Tanggapi Perjodohan dengan Abidzar Al Ghifari, Irish Bella Tak Mau Buru-Buru Menikah Lagi

JAKARTA - Irish Bella belakangan ramai dijodoh-jodohkan netizen dengan Abidzar Al Ghifari. Dirasa cocok dan serasi, baik Irish Bella dan Abidzar pun memilih untuk menanggapi santai perjodohan tersebut.

Saat tampil di acara Pagi Pagi Ambyar, ibu dua anak ini pun memilih untuk santai menanggapi hal itu. Bahkan ia pun memilih untuk menanggapi hal itu dengan senyum, dalam artian tidak terlalu serius.

"Ya gimana atuh namanya juga netizen ya," ujar Irish Bella.

"Lihat ada single sama single suka main cocokologi ya kita mah senyumin aja, ya mau gimana," lanjutnya.

Irish Bella tanggapi perjodohannya dengan Abidzar Al Ghifari (Foto: Instagram @_irishbella_)





Sebagai wanita yang mengalami kegagalan dalam berumah tangga, Ibel mengaku tak ingin buru-buru menanggalkan status jandanya. Bahkan ke depannya, ia mengaku akan lebih berhati-hati lagi untuk mencari sosok pria yang dapat dijadikan pasangan hidup.