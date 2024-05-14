Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terungkap Alasan Sebenarnya Irish Bella Belum Jenguk Ammar Zoni

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |08:40 WIB
Terungkap Alasan Sebenarnya Irish Bella Belum Jenguk Ammar Zoni
Terungkap alasan Irish Bella belum jenguk Ammar Zoni (Foto: IG Irish)
A
A
A

JAKARTA - Irish Bella mengaku belum menjenguk mantan suaminya, Ammar Zoni yang saat ini mendekam di Rutan (rumah tahanan) Salemba, Jakarta Pusat.

Terakhir, Irish Bella sempat menjenguk Ammar Zoni saat masih ditempatkan di lembaga rehabilitasi.

Terungkap Alasan Sebenarnya Irish Bella Belum Jenguk Ammar Zoni

"Belum pernah (jenguk) kalau waktu dia direhabilitasi sempat dijenguk, tapi kalau di rutan belum," ungkap Irish Bella dikutip dari tayangan Pagi Pagi Ambyar, Selasa (14/5/2024).

Rupanya alasan Irish Bella tak kunjung menjenguk Ammar Zoni dikarenakan tempatnya yang kurang baik. Sebab ketika menjenguk Ammar Zoni, Irish ingin membawa kedua anak mereka.

"Karena menurut aku gak memungkinkan tempatnya, soalnya pasti aku kan pengen bawa anak-anak untuk ketemu," jelas Irish Bella.

Halaman:
1 2
