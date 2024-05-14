Terungkap Alasan Sebenarnya Irish Bella Belum Jenguk Ammar Zoni

JAKARTA - Irish Bella mengaku belum menjenguk mantan suaminya, Ammar Zoni yang saat ini mendekam di Rutan (rumah tahanan) Salemba, Jakarta Pusat.

Terakhir, Irish Bella sempat menjenguk Ammar Zoni saat masih ditempatkan di lembaga rehabilitasi.

"Belum pernah (jenguk) kalau waktu dia direhabilitasi sempat dijenguk, tapi kalau di rutan belum," ungkap Irish Bella dikutip dari tayangan Pagi Pagi Ambyar, Selasa (14/5/2024).

Rupanya alasan Irish Bella tak kunjung menjenguk Ammar Zoni dikarenakan tempatnya yang kurang baik. Sebab ketika menjenguk Ammar Zoni, Irish ingin membawa kedua anak mereka.

"Karena menurut aku gak memungkinkan tempatnya, soalnya pasti aku kan pengen bawa anak-anak untuk ketemu," jelas Irish Bella.