HOME CELEBRITY MUSIK

AKMU akan Rilis Album Baru Bulan Depan

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |21:30 WIB
AKMU akan Rilis Album Baru Bulan Depan
AKMU akan rilis album baru pada awal Juni 2024. (Foto: W Magazine)
SEOUL - Duo kakak beradik, AKMU dipastikan merilis mini album terbaru mereka, bulan depan. Kabar tersebut disampaikan YG Entertainment sebagai agensi yang menaungi mereka, pada 14 Mei 2024.

“Saat ini, mereka masih mempersiapkan comeback untuk Juni mendatang. Tanggal comeback mereka akan kami umumkan kemudian,” ujar agensi tersebut dalam keterangannya seperti dikutip dari Soompi, pada Selasa (14/5/2024).

Proyek ini akan menjadi comeback AKMU dalam 10 bulan terakhir. Lee Su Hyun dan Lee Chan Hyuk terakhir merilis single keempat mereka yang berjudul Love Lee, pada Agustus 2023.

AKMU akan rilis album baru awal Juni 2024. (Foto: DAZED)

Pada 21 Maret silam, AKMU merayakan anniversary ke-10 dengan mengumumkan AKKADEMY sebagai nama fandom resmi mereka. Nama tersebut merupakan gabungan kata dari AKMU dan ACADEMY.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
